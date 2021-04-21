給佛洛伊德的正義：白警謀殺罪成…BLM算勝利嗎？

2020年5月在明尼亞波利斯遭警察壓頸致死的黑人市民喬治．佛洛伊德案，20日在在全美高度矚目與緊張對立的狀態下，宣布了陪審團對於主嫌前警官沙文（Derek Chauvin）的判決：被控1條二級謀殺、2條過失致死「全部有罪」。這當中的爭議為何？（路透）

「包括警察 工會在內，所有人都對『殺人有罪』的判決鬆了一口氣...」2020年5月在明尼亞波利斯遭警察壓頸致死的黑人市民喬治．佛洛伊德 （George Floyd）案，20日在在全美高度矚目與緊張對立的狀態下，宣布了陪審團對於主嫌前警官沙文（Derek Chauvin）的判決：被控1條二級謀殺、2條過失致死「全部有罪」。消息出爐後，上從美國 總統拜登、下至法院外的民權示威者全都如釋重負，因為在美國，警察執法過當的定罪比率一直很低──然而被判謀殺有罪的沙文，預計將在8星期後才會宣判刑度，其案最高雖可重判40年有期徒刑，但最後真的會被判幾年？依然自稱無罪的被告律師團，又還有什麼方式能逆轉上訴呢？

佛洛伊德案 引爆全美示威潮

震撼美國的「佛洛伊德－警暴死亡案」，是發生在2020年5月25日、明尼蘇達州的明尼亞波利斯都會區。46歲的黑人市民喬治．佛洛伊德，因涉入一起爭議的偽鈔店家報案，而當街被趕來的資深警官德瑞克．沙文，以極端的「膝蓋壓頸姿勢」強行壓制逮捕──不料被捕過程恐慌激動的佛洛伊德，現場在不斷呼救未果後，竟當場斷氣、突然失去生命跡象，並於送醫後不治身亡。

佛洛伊德死亡後，全案隨即被升級成震驚全美的「警暴事件」，其案發過程也被旁觀路人全程錄影目擊，並如同2014年紐約黑人艾瑞克．加納（Eric Garner）窒息死亡案一樣，因「我不能呼吸」（I can't breathe.）的呼救，而引爆美國社會Black Lives Matter的大規模示威抗爭。

2020年的全國性BLM示威，不僅極高程度地撕裂了美國社會輿論，各種街頭騷動、警察與國民兵鎮壓，以及白人護警志願隊與左翼抗爭者的激烈對抗，也成為同年總統大選的重要內政影響因素之一。不過在街頭情緒隨著時間逐漸冷靜後，早已於2020年被捕起訴的幾名涉案警察──特別罪嫌最重的主要被告沙文──則在今年春天於明尼蘇達州的亨內平郡開庭受審。

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法庭攻防重點：佛洛伊德怎麼死的？

在開庭審判之前，檢方就已針對佛洛伊德之死，起訴主嫌沙文1條二級謀殺罪與2條過失致死。但在法庭上的數星期交鋒中，檢方與辯方的交鋒主軸，主要則分成兩大提問：（1）沙文的壓頸行為是否符合執法過當？（２）警察的強力壓制，究竟是不是佛洛伊德死亡的主因？

在執法過當的交鋒項目中，沙文的壓頸舉動，很快地就被警隊教官、局內即時調度與監控組的同僚證實唯「並非合法的常規程序」，儘管部分支持意見試圖辯稱沙文壓的是肩膀不是脖子，但根據法醫的驗屍紀錄，沙文確實壓制的是佛洛依德的頸部與呼吸道。因此警方行為不當、嚴重不符程序，也就難以辯駁。

但針對佛洛伊德的死亡原因與責任為何，法庭雙方則有著激烈的說法纏鬥──被告律師團認為，佛洛伊德之所以會死在街上，主要原因是「心律不整」，但死者本來就因為吸毒歷史與生活習慣導致慢性病纏身，死後驗屍也發現了冰毒與芬塔尼...等毒物反應，因此其死因的最大責任應該是「長期吸毒所併發的不幸結果」，壓頸的沙文只是不湊巧見證了個人悲劇的結果而已。

然而出庭作證的亨內平郡法醫──同時也是負責解剖佛洛伊德的驗屍官──貝克（Dr. Andrew Baker）則認為：

「佛洛伊德的死因...確實就是警察壓頸所引發的心肺衰竭。」

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儘管部分支持意見試圖辯稱沙文壓的是肩膀不是脖子，但根據法醫的驗屍紀錄，沙文確實壓制的是佛洛依德的頸部與呼吸道。（路透）

貝克法醫表示，佛洛伊德生前的心臟問題確實頗為嚴重，除了慢性病纏身之外，他高大的體型也讓他的心臟需要比常人更多的氧氣量。但在解剖過程中，法醫發現他頸部與呼吸道被沙文以膝蓋施壓的狀況，確實導致了供氧的不足而急劇誘發了佛洛伊德的心臟病──鑑此，雖然佛洛伊德的死亡是心律不整，但「致死」的關鍵確實是警方危險的壓頸動作。

在法庭的交叉詢問中，沙文的辯護律師曾針對性的質問法醫：撇除你所知的案件狀況，如果佛洛伊德不是死在那一天，你會否判斷「過量服用鴉片類藥物芬塔尼」更可能是造成死者心臟驟停的原因？

「這樣說好了：如果佛洛伊德先生死在家中、自己一人在內，且無其他創傷證據，驗屍報告也只發現了異常的芬塔尼殘量，那麼我才可能直接判斷這是吸毒過量致死──但本案的客觀事實，就不是上述的這麼一回事。」

貝克法醫認為，心臟疾病與毒物反應是佛洛伊德生理虛弱的前提，但致死的引爆點確實是警察的不當壓力行為。因此，在最後的驗屍報告上，法醫也給在「自然死亡」與「意外死亡」之間，附註了沒有法律效力的補充意見：

「佛洛伊德之死是『殺人案』（homicide）...我的意見不具備控訴效力，但被害者卻實是『因為他人行為致死』。」

（路透）

全美屏息以待 被告白警沙文3項罪成

在結束法庭辯論後，全案也在4月19日進入陪審團討論時間──在12人的陪審團裡，一共有6名白人、4名黑人、與2名多元族裔者參與──全案也就在4月20日，於全美緊張關注與國民兵的重兵防禦下，公布了陪審團的判決結果：

「被告前警官沙文，3項罪名...全部有罪。」

「全部有罪」的消息傳開後，法庭外的大批示威者也都爆出了如雷的歡呼與吶喊，眾人激動地表達了振奮情緒；至於法庭內的沙文，則被口罩遮住了表情，直到被法警上銬帶走為止，他都沒有任何外顯反應。

「我終於可放下心中的大石，我終於對得起哥哥、然後安心睡上一覺。」在法庭外，佛洛伊德的弟弟激動難掩地表達了對於有罪判決的情緒；與此同時，美國總統拜登也公開表達了自己對於判決結果的「如釋重負」，並親自致電佛洛伊德的家屬遺族，強調政府會繼續推動警政改革、讓爭議執法的悲劇不再發生。

然而在街頭鬆一口氣的歡天喜地之外，佛洛伊德案的有罪判決，卻離最終的司法結局還有相當漫長的一段距離。

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圖為聽到審判結果後，難掩激動心情的民眾。（路透）

沙文律師團將抗告 或將矛頭指向民主黨

被判二級謀殺有罪的沙文，究竟要坐牢多久？亨內平郡法官預計將在8個星期後公開宣判──其獲罪的最高刑度可被判處40年有期徒刑；但根據明尼蘇達州的刑法建議，過往沒有涉及重大刑事案件的沙文應屬「初犯」，按照比例應該從輕發落，建議最重只該量處11~15年有期徒刑。

除此之外，被告律師團雖然還沒有第一時間反應，但預計未來60天內，沙文就會正式抗告上訴，全案更將因此陷入更高層級的「美國輿論內戰」──因為沙文律師團的抗告理由，或將會針對美國民主黨團、BLM示威者與自由派媒體的「干擾壓力」為由，指控本回的審判與陪審團決定「遭到了人身威脅與不中立的輿論壓力」。

事實上，在判決出爐之前，沙文辯護團對就曾多次申請「移地開庭」，要把審判舞台拉離亨內平郡與事發的明尼蘇達雙城區──律師團主張，在審判期間不斷號召抗爭、甚至暴動的BLM示威者，已對陪審團造成了直接的安全威脅，並恐以此影響了最重的定罪決定；同時，像是民主黨眾議員瓦特斯（Maxine Waters）等政治人物，更公開「煽惑民眾對法庭不利」，甚至鼓動群眾上街示威包圍法院，「如果這次還判無罪的話！就讓我們拚戰到底。」

瓦特斯眾議員的號召，也被保守派與沙文的律師團譴責為「意圖煽惑暴亂以影響司法」；但瓦特斯與其他民權運動者卻不接受這樣的指控。唯主審法官卡希爾（Peter Cahill）出面緩頰，他一方面譴責瓦特斯等民意代表「不應該發表不負責任的煽惑言論意圖傷害法治中立」；但另一方面也暗示「瓦特斯的爭議發言，確實給了被告律師團推翻本案結果的上訴空間」；唯就他已知的判斷與法庭上下陪審團的狀況，「我不認為外界的輿論，確實有對法庭內的審判意見造成干預。」

圖為4月12日，沙文的辯護律師在法官卡希爾面前呈詞。（路透）

「警察執法過當殺人」有罪 極為罕見

不過瓦特斯眾議員與其他BLM運動者先前所提到「如果無罪的話..我們就要...」的各種假設與反應式發言，在美國社會語境中，確實有其「自感委屈」的累積脈絡──因為儘管民權運動的各種發聲與檢討示威，美國司法體系對於「警察執法過當殺人」的有罪判決，仍然極為罕見。

《金融時報》表示，美國全境因警方執法而被殺死的人命數字──無論有罪還是爭議無辜──平均每年超過1000死；但從2005年開始至今，關於警察執法過當致死的訴訟，累積只有140名警察被起訴，其中只有44人被成功定罪，但大多數都屬於輕罪，只有7案被判定為重罪「謀殺」。

雖然此一初步數據，並不能反應全面的事實，畢竟美國警察可能殺的都是武裝匪徒、又或者每起事件並不一定都是執法失誤；但近10年來，美國累積的重大執法爭議不斷引爆，除了佛洛伊德案以外，諸多訴訟最後都不了了之。因此在每年千死且重大爭議反覆爆發的駭人前提下，「官官相護，警界包庇」的控訴，亦成為執法人員無法辯解與擺脫的社會負面標籤。

目前，針對沙文有罪的判決，保守派的輿論大多保持著「靜待事件發展」的觀望態度，並認為這一結果「本來就是輿論介入所共同編寫的預定劇本」；但值得注意的是，在2020年佛洛伊德案爆發後，一度採取「護警」強硬姿態的明尼蘇達州警察工會，則在判決出爐後表達了「全尊重司法」的立場，並強調警察還是會一直與市民們站在同一陣線，「我們能體會眾人的遺憾與傷痛，警察與地方社區，將會一起度過任何難關。」