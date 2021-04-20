隨父麥當勞買餐遇掃射 芝7歲女童身中6槍喪命

芝加哥七歲女童亞當斯。(YouTube截圖)

芝加哥 七歲女童亞當斯(Jaslyn Adams)18日下午坐上爸爸的車，在麥當勞 得來速車道上購餐時，遭兩名不明人士連開45槍，其中女童身中六槍當場死亡，29歲的父親也遭一枚子彈擊中下背，傷勢嚴重。

這起槍擊 案再度凸顯芝加哥失控的槍枝暴力問題。據警方指出，上述槍擊案發生在何門廣場區(Homan Square neighborhood)，案發時間為下午4時15分，地點在當地的麥當勞(3200 W. Roosevelt Rd.)，亞當斯父女開車在得來速購餐時，突然有兩名男子從另一部銀色奧迪車輛裡衝出，朝著受害人的Infiniti轎車開火。

警方在案發後清理現場，共發現45枚彈殼，其中28個來自於一把手槍，另外17個來自另一把口徑不同的手槍。

調查發現，銀色奧迪車內的槍手分別由前副駕駛座及後座出來，然後就朝著亞當斯開的Infiniti掃射，期間Infinite一度往前衝撞到麥當勞的點餐對講系統。槍手完事後，迅速跑回奧迪車上逃逸。

受害者的姨媽麥克馬倫(Tawny McMullen)說，「請把槍枝放下，連我八歲的孩子都說不敢出去玩，因為害怕自己會被槍殺」。社會運動家霍爾姆斯(Andrew Holmes)說，假使你有孩子，你帶過孩子去麥當勞吧，而「朝孩子開了六槍，不會讓你成為男人，也不會讓你成為黑幫，而是你根本就有問題」。

警方初步調查推測，死亡女童的父親與幫派有牽連，這起槍擊案的目標有可能是女童的父親。

芝加哥市市長萊特福特表示對該起槍擊案感到心碎與憤怒。她說，這是一起「難以想像的暴力行為」。

芝加哥教師工會推文表示，遭槍殺的女童為Cameron小學一年級學生，全校都為此悲劇禱告。

芝加哥在剛結束的周末，累計有24人遭槍擊，其中三人因此喪命。