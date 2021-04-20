紙箱當隔間、無證童窩窄床… 休士頓一收容所遭下令關閉

休士頓一處倉庫改裝的移民兒童收留中心因為「居住條件太差」，拜登政府已下令關閉。圖為女童被限制在狹窄空間 。(美聯社)

休士頓 一處倉庫改裝的移民 兒童收留中心因為「居住條件太差」，拜登 政府已下令關閉，原本收容的數百名女童已轉送他處。

美國廣播公司(ABC News)報導，該收留中心本月初才開始由非營利機構經營，旨在收容突然增加的移民潮帶來沒有家長陪伴的無證移民孩童。

周末，至少100名女童搭車離開這個臨時收留所。報導說，經營這家倉庫收容所的機構，沒有這方面的經驗。

消息來源告訴ABC，這些13歲到17歲的女孩，有時候得用塑膠袋盛放自己的大小便，因為沒有足夠的管理人員陪她們上廁所。該機構發言人不承認也不否認。

消息來源又說，由於室外空間不夠，這些女孩大多數時間，都得待在紙箱子做成的「隔間」裡面，勉強當作個人私密空間。該收留所人數太多，空間擁擠，根本無法執行防疫規定的社交距離。

移民民權組織FIEL的主管艾斯比諾沙(Cesar Espinoza)前一陣子前去參訪，發現那些女孩臉上滿是「難以忍受，難以相信」的驚慌表情。

他說，收留所到處都是簡易窄床，除非要洗澡或上廁所，不准被收容人起床，三餐都有人送到床邊。

艾斯比諾沙指出：「這些女孩被當作商品對待，而不是被當作正常人對待，倒像是剛經歷過痛創的人。我不會讓我15歲的妹妹到這種地方當志工，因為我不知道她會看到什麼。」

衛生部17日說，它會把裡面將近500名女孩轉送到其他收容所，或交給親友，或贊助人。

衛生部發言人說，把她們轉移到別的地方，是為了「確保她們能夠在符合我們嚴格標準的條件下，受到良好的照顧。」

白宮發言人說，該處已關閉，因為「拜登政府對兒童福利的標準很高，它沒達到」。

這個臨時收容所在喬治布希國際機場附近，休士頓全國基督教會聯合會(NACC)以400萬元得標主持。它有災難濟助的專長，卻沒有照顧乏人陪伴移民兒童的經驗。