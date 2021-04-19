新聞眼／解放軍擾台 美軍售援台力道不減

台灣高層管道證實，拜登政府即將對台釋出最新一波軍售，售台M109A6自走砲。(圖／美國陸軍官網)

美國 將公布售台M109A6自走砲，屬於陸軍聯兵旅級的砲兵裝備，並非戰略武器，但此案除了是拜登政府對台首筆高額軍售外，在中共持續機、艦擾台的軍事威脅下，軍售案尤具指標意義，代表美國軍售援台的政策力道不會稍減，可見的未來仍將持續作為美國介入台海情勢的重要籌碼。

相較於川普政府宣布售台陸軍火砲，如遠程精準火力打擊系統(HIMARS，海馬士多管火箭系統)，雖然建置在陸軍，但是因能遂行源頭反制，能提前癱瘓共軍登島作戰整備，迫使其放棄武力犯台，運用權責在參謀本部，屬於戰略性武器；M109A6自走砲則與M1A2戰車相同，用於殲滅敵軍兩棲登陸或空機降部隊，與海馬士等武器相較，在台灣 防衛體系中，差了一個檔次。

但陸軍採購M109A6自走砲「銳霆專案」與「新型155公厘火砲精準彈藥」，實質上除了是川普政府軍售台灣項目的最後一塊拼圖，因彈藥細節無法由川普政府公布，而由拜登政府確認知會國會，這個案例過程恰好說明從川普到拜登，兩人政治性格雖迥然不同，對抗中國大陸做法也有輕重之別，但藉由軍售台灣制衡北京，協助台灣強化自台灣防衛能力，同時也維護美國國家安全利益的政策執行，沒有改變。

「銳霆專案」在軍購預算 編列上，是少數美方還未公布售台時，台國防部就編妥預算案的案例，不免在立法院引起疑慮。

如今美方先知會台灣裝備公告售台沒有問題，除了先配合爭取預算在立院通過預算外，放在近期共軍機、艦擾台力道逐漸擴大的區域情勢下，在政治上特別具有指標意義。而採購數量縱使當下因預算排擠效應必須減量採購，但按對美軍售慣例，此門既開，未來多能以作維費或後續維持方式，在預算許可下繼續採購。