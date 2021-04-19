中雙航母高調露臉 向美示威、對台施壓

中國航母「遼寧號」及艦隊在南海海域演習。(新華網)

中國 「遼寧號」航母艦隊日前穿越宮古海峽，進入西太平洋後不久，官媒便首度公開中國第一艘自製航母「山東號」的內部畫面。分析人士指出，「遼寧號」與「山東號」航母同時露面，標誌著中國海軍從近岸向遠海邁出了一大步，未來中國是否會藉由航母群在亞太地區建立「新的海洋秩序」，值得關注。

中國海軍4月5日發布「遼寧號」航母編隊在台灣 周邊海域訓練的消息。伴護「遼寧號」的還有萬噸級的055驅逐艦「南昌號」、兩艘052D驅逐艦「成都號」與「太原號」、一艘「054A」巡防艦「黃岡號」，以及 「901」綜合補給艦「呼倫湖號」，它們與遼寧艦隨行穿越宮古海峽，航向西太平洋。

值得一提的是，055驅逐艦「南昌號」首度伴護遼寧艦，其排水量1萬2000多噸，僅次於美國 海軍1萬6000噸的朱瓦特級隱形驅逐艦，位居世界第二。

「遼寧號」出發幾天後，官方央視公布了中國第一艘自製航母「山東號」內部船艙與駕駛室的畫面，該艦2019年12月服役，與遼寧號相同，均採用滑跳式甲板。有媒體披露，該艦能搭載至少36架殲15艦載機，比遼寧號的容量提升了50%。在山東號曝光內裝後，有報導說，山東號今年或將首次公開演習，並有機會與遼寧號合組雙航母編隊，展現解放軍海上實力。

新加坡國立大學東亞研究所資深研究員陳剛表示，航母是中國「藍水海軍」戰略的一部分。但中國海軍擁有航母的時間不長，它的發展是一個從無到有，從小到大的過程。陳剛認為，中國會逐漸發揮航母在海軍的地位，提升遠洋作戰的能力，這不光是對台灣地區施壓，對包括東亞、東南亞，尤其是日本和美國的其他地區也起到威懾作用。

台灣政治大學國際關係學院教授陳文甲表示：「中國2035年會建成六個航母戰鬥群，最後透過不斷量產(建造)，超越美國11艘航母的優勢戰力，來達成制霸全球海權大國的長期海洋戰略。它的戰略最後是要取代美國控制。」

德州山姆休士頓州立大學政治系助理教授翁履中表示，中國海軍要組成雙航母編組，主要是針對美國，因為只有美國需要中國使用雙航母來進行對抗。