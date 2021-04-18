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和輝瑞一樣… 莫德納也認為須打第三針新冠疫苗

編譯柯立偉╱綜合18日電
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社)
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社)

莫德納(Moderna)疫苗執行長班西爾(Stephane Bancel)接受華爾街日報專訪時指出，目前的莫德納疫苗可能不會提供永久保護力，而須施打補強第三針。

這是繼輝瑞(Pfizer)執行長表示人們可能需在一年內注射補強第三針後，另一家疫苗生產藥廠負責人提出類似的看法。

班西爾表示：「變種病毒是需要打多少劑、間隔多久時間打補強針的重要因素。不論是因為染病痊癒或是施打疫苗而免疫，我們體內的抗體都會隨著時間漸漸減少。因此有必要再施打補強針，只是現在因為研究不足，還不確定多久打一次。」

此外，班西爾也說，雖然還不確定變種病毒對於疫苗效力持久度的影響，但現在在美國大流行的英國變種病毒B.1.1.7與原始病毒株的基因定序相似，因此不需要擔心，現有疫苗可以針對變種的B.1.1.7病毒提供保護。

而且，莫德納也已經在30天內，針對南非變種病毒研發出疫苗，目前就動物試驗的初步結果來看有相當成效，預計很快就會進入人體試驗階段。

班西爾強調，就實驗室數據，完整施打莫德納兩劑疫苗者，可以擁有90%的保護力，與目前各地接種後的保護能力大致相符。

除了莫德納以外，輝瑞疫苗是現在接種民眾的另一選擇；原來第三種的嬌生疫苗近日因部分接種者回報血栓問題，遭聯邦疾病防治中心(CDC)下令暫停施打。

班西爾未正面回應是否對嬌生疫苗有信心，只表示自從莫德納於去年12月取得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權後，就非常小心地監控，確保疫苗的安全性。

班西爾說：「如果要說在這波疫情中，有什麼『一線生機』的話，那便是CDC與FDA的防疫態度嚴謹，也獲得多數民眾的信任。我相信CDC與FDA一定會帶領我們走出疫情肆虐的這一年。」

疫苗 莫德納 變種病毒

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