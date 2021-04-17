警射殺13歲少年 莎奇：視頻讓人不寒而慄

芝加哥13歲少年涂萊多3月29日遭警察射殺；根據警方公布的執法錄像截圖，警方在場進行急救。(美聯社)

13歲少年涂萊多(Adam Toledo)3月29日在芝加哥 小村(Little Village)遭警察 射殺，目前已確認開槍的是現年34歲、有五年資歷的芝加哥警察斯蒂爾曼(Stillman)；但他過去從未使用過致命武力，也沒有任何紀律問題。

莎奇：執法太常用非必要武力

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)16日則在例行記者會上表示，看到13歲的涂萊多遭警察開槍擊 斃的影片，「令人不寒而慄」，「美國的執法部門太常使用非必要武力，太常導致非裔和棕色族裔的死亡。」

芝加哥警局通常不會在調查初期透露參與此類槍擊事件的警官姓名，但15日發布的調查報告，卻列出斯蒂爾曼的姓名年齡和徽章編號。

芝加哥13歲少年涂萊多3月29日遭警察射殺；圖為警方公布的執法錄像截圖，涂萊多中槍倒地。(路透)

警方同時公布隨身攝影畫面，顯示涂萊多在當天與警察追逐過程中，被斯蒂爾曼擊中胸部致命；從斯蒂爾曼離開警車追逐涂萊多，到他大叫要涂萊多把槍丟下、舉高雙手，到他開槍擊發，總計19秒。

影片顯示，涂萊多將槍放下並開始舉手，相隔不到一秒鐘，斯蒂爾曼開了一槍，擊中涂萊多上胸部；然後就看到斯蒂爾曼瘋狂為涂萊多施壓胸部近兩分鐘，想救回他的命，口中還不斷地說：「活下來，活下來。」

當另一警察接替他繼續心肺復甦術時，可以看到斯蒂爾曼明顯沮喪地倚著柵欄坐在地上，現場警察在旁安撫。

律師：警察看到少年朝他揮槍

斯蒂爾曼的律師格雷斯(Tom Grace)聲明指出，「斯蒂爾曼面臨威脅生命的致命局勢，他看到這名少年朝他揮槍，之前所有試圖降低衝突並遵守所有合法命令的嘗試都失敗了。」

格雷斯說，斯蒂爾曼「為國家和城市榮譽服務，應得到我們的支持。」

入職五年的芝加哥警察斯蒂爾曼，首度在執勤時開槍及射殺了13歲少年涂萊多。(取自推特)

斯蒂爾曼執勤5年 首度開槍

斯蒂爾曼2015年加入警局，擔任芝加哥市西區奧格登區(Ogden District)巡邏警員，五年來從未在執勤時開槍，唯一提交使用武器的報告是警棍；他曾獲得芝加哥警局軍事服務獎和英勇勳章。槍擊事件後，斯蒂爾曼開始休行政假。

芝加哥警察工會(Chicago Police Union)主席卡坦扎拉(John Catanzara)向有線電視新聞網(CNN)表示，「警察為防衛自己，不必等著被槍殺或等別人開槍再回應；斯蒂爾曼有理由多次開槍射擊。這位警察已竭盡所能遵守法規和芝加哥警局的指導方針。」

「如果你朝一個雙手舉在空中、手無寸鐵的孩子開槍，那就是謀殺。」涂萊多的家庭律師魏斯-奧爾蒂斯(Adeena Weiss-Ortiz)15日表示，涂萊多在生命最後幾秒鐘手裡並沒有槍，「警察看到他的手舉起來，卻扣動了扳機。」