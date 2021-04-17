警射殺白人青年 波特蘭爆抗議 雙方一度對峙

波特蘭警方在公園射殺白人青年，引發民眾舉行示威活動，抗議警察執法暴力，現場一片混亂。(Getty Images)

俄勒岡州波特 蘭市蘭特斯公園(Lents Park)16日出現示威群眾聚集，抗議一名持槍的男子在公園裡遭員警開槍擊 斃；波特蘭警察 局副局長戴維斯(Chris Davis)對媒體表示，這名持有一把槍，以及可發射非致命爆裂物武器的30多歲的白人男子，遭員警開槍擊中當場身亡。

蘭特斯公園社區位於林蔭濃密的住宅區內；警方在聲明中表示，兩名員警朝這名男子發射非致命彈，另一名擁有八年資歷的資深員警則朝男子開槍。

警方表示，開槍員警已經遭停職，員警身分將於17日公布。

戴維斯對媒體表示，並不清楚這名男子是否持槍指向員警，也不知道整起事件中總共開了幾槍；一名目擊者對「俄勒岡人報」(The Oregonian)網站表示，這名脫了上衣的男子擋住十字路口，看起來似乎處於精神潰散狀態。

波特蘭警方在公園射殺白人青年，引發民眾舉行示威活動，抗議警察執法暴力，現場一片混亂。(Getty Images)

根據報導，由於事發兩小時之內，現場便聚集了人數不少、出現攻擊行為的群眾，阻礙警方對這起槍擊案件的調查；就在調查人員搜證現場的封鎖線外大約91公尺，約有150名全身穿黑色的民眾，朝著警方高聲叫囂，某些群眾帶著頭盔、護目鏡及防毒面具。

當地時間大約下午3時，警方開始從公園撤離之際，聚集群眾便穿越公園，扯掉警方封鎖線，與鎮暴警察近距離對峙；下午3時30分，警方從公園全數撤離，但群眾持續逗留，並在附近十字路口聚集，阻擋交通，呼喊口號。

自從2020年5月底明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，波特蘭長達數月出現街頭抗爭，示威群眾曾經攻擊聯邦法院大廈，川普政府出動聯邦探員逮捕滋事分子。

2020年夏季，波特蘭連續100天街頭抗議不曾間斷。

芝加哥、印地安納波利斯(Indianapolis)先後傳出警察開槍打死人事件後，波特蘭警察工會外本周稍早便遭人縱火。