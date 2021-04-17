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印州爆槍擊8死 拜登譴責槍枝暴力 再次下令降半旗

編譯潘勛／綜合16日電
拜登總統16日又下令降半旗，向被害人致哀。(歐新社)
拜登總統16日又下令降半旗，向被害人致哀。(歐新社)

指參院擱置槍枝管制法案「舉國蒙羞」

印第安納州聯邦快遞發生槍手濫殺八人案，拜登總統16日又下令降半旗，向被害人致哀；拜登批評國家頻頻發生大規模槍擊案件，稱參院擱置眾院通過的槍枝管制法案為「舉國蒙羞」；副總統賀錦麗也表示，「這類暴力無疑必須終止」。

每日郵報報導，拜登在白宮記者會上為自己向來致力於管制槍枝辯護，強烈支持要對購槍者背景進行查核，「我強烈再強烈敦促，拒絕審議眾院通過(槍枝管制)法案的國會共和黨的朋友們，現在該把法案拿出來審議了。當著神明，我敢問有誰需要能裝100發、40發或20發子彈的武器？錯就是錯。」

拜登強調，這種現象舉國蒙羞，必須終結；這種大規模槍擊案不僅幾乎天天發生，算一算城市街頭、鄉下地區被槍殺的人，可說無日不有，必須終結這類事體。

拜登力挺全面調查擁槍人背景

在陪同來訪日相菅義偉召開的記者會上，拜登避開自己挑選為施政首選事項的問題，表示打從他擔任國會議員以來，再沒人比他更賣力於解決持槍逞暴的問題，「我大力支持全面調查(擁槍人)背景，這件事我還在推動。國會必須提升本案地位，有所行動。」

拜登說，他一向支持禁用攻擊性武器，還有能容十發子彈以上的彈匣；他雖有能力既解決新冠疫情，振興經濟，又致力於管制槍枝，「但我無法替參院設定議程。」

拜登表示，擁有武器、槍枝人士也支持全面背景檢查，絕大多數也認為不該販售攻擊性武器；自己將為槍枝管制奮戰到底。

印第安納州聯邦快遞大樓發生大規模槍擊案後，拜登下令白宮、官方建築降半旗致哀，；他表示，自己與副總統賀錦麗已聽取國安團隊簡報，了解這起事件，知道是孤身一名槍手趁黑夜槍殺八人，另致數人受傷。

白宮發言人莎奇回答拜登還要怎麼做來因應槍枝暴力時表示，責任在共和黨國會議員，民眾很支持購槍背景查核，但議員卻拒絕為此事立法。

拜登 白宮記者會 槍擊

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