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德州警察攔檢 駕駛突開槍2死2傷 影像曝真相

編譯洪毅／綜合16日電
德州聖安東尼奧傳出槍戰，警方攔檢一輛卡車時，駕駛突然開槍襲警，引發警民駁火，造成兩死兩傷。(截自KSAT電視台畫面)
德州聖安東尼奧傳出槍戰，警方攔檢一輛卡車時，駕駛突然開槍襲警，引發警民駁火，造成兩死兩傷。(截自KSAT電視台畫面)

德州聖安東尼奧(San Antonio)16日也傳出警民槍戰；根據警方說法，該市警方攔檢一輛卡車時，駕駛突然開槍襲警，引發警民駁火，造成車內駕駛及一名乘客死亡、一人受傷，一名警察中槍的兩死兩傷事故。

來源／KSAT 12 YouTube頻道

駕駛射擊 警後退連開數槍還擊

聖安東尼奧警局警長麥曼納斯(William McManus)在現場向媒體表示，透過警察的隨身錄影機可發現，警方停車攔檢後，一名警察與卡車駕駛才交談幾分鐘，駕駛就突然掏槍射擊；該名警察後退幾步後開槍還擊，雙方均連開數槍，造成車內兩死一傷、該名警察亦中槍。

麥曼納斯表示，兩名死者均為男性，目測年約20多歲，另一名乘客上半身中槍，已送醫急救。

警近距離中槍生還「非常幸運」

麥曼納斯表示，中槍警察有五年資歷，目前傷勢不明，但仍可說話；麥曼納斯指出，如此近距離能夠生還「非常、非常幸運」，「沒什麼比這更重要的事了」。

麥曼納斯表示，目前掌握的訊息仍在初步階段，無法判斷駕駛為何突然襲警，也不清楚該名警察攔檢的原因；不過，麥曼納斯表示，案發地本來就是該警察的巡邏點之一，當天為單獨執勤，在常規的攔檢中發生完全脫軌的事件。

這是最近一周內，第二起警察攔檢而發生的死亡事故；11日明尼蘇達州布魯克林中心市(Brooklyn Center)，警察金柏莉·波特(Kimberly Potter)在試圖拘捕20歲男子萊特(Daunte Wright)時，誤將手槍當作電擊槍擊發，造成萊特中槍死亡。

根據警方說法，警方盤查萊特的原因是牌照過期，以及車內後視鏡懸掛物品，而試圖拘捕的原因是警方發現，萊特去年6月被控非法持有槍枝，從警方手中逃跑，也未出庭受審。

明尼蘇達州法律禁止車內後視鏡懸掛如平安符、十字架等物品。

但由於此案發生地點離佛洛伊德(George Floyd)之死事件不遠，再加上死者為非裔人士，再度觸發敏感的種族神經；檢方目前指控波特犯下二級殺人罪，最重可判十年監禁。

來源／KENS 5 YouTube頻道

警察 波特 明尼蘇達州

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