印州深夜槍響 19歲前員工闖FedEx 擊斃8人自盡

印地安那州印地安納波里斯一處聯邦快遞發生槍擊血案，共有八人死亡；圖為警方封鎖現場進行調查。(Getty Images)

聯邦快遞公司(FedEx)位於印第安納州印第安納波利斯市一處設施15日深夜發生濫殺案，至少八人被槍殺；聯邦調查局(FBI)16日表示，槍手是年僅19歲的FedEx前員工，去年曾接受探員詢問；目擊者稱，凶嫌似持衝鋒槍犯案後自殺。

警方將受害者遺體送往法醫處。(Getty Images)

近來全美陸續發生重大槍擊 案；印地安納波利斯警察 局副局長麥卡特(Craig McCartt)16日在記者會上表示，槍手已確認為霍歐(Brandon Scott Hole)，調查人員搜尋霍歐在印地安納波利斯的住處，帶走多項物證，包括桌上型電腦及其他電子設備。

停車場掃射4死 再入內行凶

霍歐15日晚間在印地安納州印地安納波利斯的聯邦快遞停車場對人開槍掃射，先打死四人後，再進入建築物繼續行凶，又奪走四條性命；警方表示，員警趕抵現場之前，槍手便飲彈自盡。

警方16日晚公布了罹難者的身分，年紀最輕的僅19歲，最長的為74歲。

警方將受害者遺體送往法醫處。(Getty Images)

印地安納波利斯警察局長泰勒(Randal Taylor)說，在這處聯邦快遞設施裡，有頗多員工來自錫克教社區；全美規模最大錫克教民權組織「錫克教聯盟」(Sikh Coalition)發表聲明表示，這起槍擊案件死傷者包括錫克教徒，為此深感沉痛。

槍手去年曾被FBI訊問

聯邦調查局印地安納波利斯分局局長基南(Paul Keenan)16日表示，聯邦調查局探員去年曾經訊問霍歐，因為霍歐的母親報警指出，兒子正在策畫「借警自殺」(suicide by cop)計畫。

基南說，警方在霍歐房間找到某些物品後通報聯邦調查局，但未說明是哪些物品。

基南表示，探員並未發現犯罪證據，也沒有認定霍歐存有種族歧視 理念的犯罪嫌疑。

19歲的槍手霍雷，是FedEx前員工，也曾被FBI約談，竟釀下八人死亡的濫殺案。(警方提供)

員工間恩怨？警局：待調查

麥卡特說，霍歐是聯邦快遞前任員工，最後任職時間是在2020年，至於離職原因、與聯邦快遞現任員工之間是否有任何恩怨等細節，目前則不清楚。

麥卡特說，槍手行兇時並未與任何人發生爭執或衝突，建築物外有四人遭到槍殺，另外四人在建築物內遭到槍擊死亡，還有五人受傷而被送醫，犯案全程僅歷時數分鐘。

麥卡特表示，警方還未查出霍歐行凶的動機，但警方去年曾查扣了一把霍歐持有的槍枝。

一名受害者家屬在交焦急等候親人的消息。(路透)

調查人員仍希望從霍歐住處尋找到他犯案的線索，法醫則在16日稍晚確認了死者身分，讓部分心急如焚的家屬連續數小時等候後，終於有了親人的進一步消息。