援憲法第5修正案 跪頸案白警沙文拒做證

明州佛洛伊德遭壓頸致死案，白警沙文拒絕庭上做證，(路透)

涉嫌去年5月跪壓非裔佛洛伊德 致死的前明尼亞波利斯警察 沙文(Derek Chauvin)15日表示，自己援用憲法第五修正案，拒絕做證，另沙文的辯護團隊已不再為本案陳詞，全案控、辯兩造定19日進行終辯，終辯之後，陪審團將閉門集會，討論沙文是否有罪。

有線電視新聞網(CNN)15日報導，陪審團進入法院之前，沙文用麥克風發言，表示自己援引憲法權利，拒絕自證己罪，辯方表示，不再為本案陳言；法官卡希爾(Peter Cahill)於是宣布，19日終辯結束後，陪審團將閉門討論。

沙文若選擇做證，檢方便有機會交叉盤詰他。

美聯社分析說，由旁觀者所拍視頻可知，沙文把佛洛伊德壓制於人行道期間，面無表情；庭上幾乎每天播視頻，案發時沙文的嘴臉可能讓陪審員印象深刻；而在庭上，因為新冠疫情，沙文被要求戴上口罩，無法得知別人做證時他的感受，若站上做證席，他或許有機會解說視頻，提供別種觀點，讓陪審團有理由只判他過失殺人。

沙文自己做證，回答己方律師提問應該不成問題，但交叉盤詰則禍福難料，只怕目前遭控罪名如二級謀殺案，被定罪的機率也大增。

明州佛洛伊德案的白警沙文，援引憲法權利拒絕庭上做證。(路透)

明州辯護律師布蘭特(Mike Brandt)表示，沙文看來不討喜不和善，陪審員愛看有同理心、關懷人的人，所以沙文自己做證只怕會扣分，陪審員不喜歡他，他的命運就完了。

聯邦最高院曾判決，警員若相信自己性命堪虞，哪怕動作過大致嫌犯於死，事後看來過當不對，都不違法；沙文做證只能訴求說，自己當時正是那麼想。

辯方不再為全案發言之後，控方傳喚上周做證過的呼吸系統學家杜賓(Martin Tobin)再次做證，反駁辯方傳喚刑事病理學家佛勒(David Fowler)做證時的說法。

佛勒14日做證表示，警方壓制佛洛伊德時，警車排放的一氧化碳可能也是幫兇，致其於死，但佛勒也承認自己說法沒有數據及檢測 結果佐證。

托賓15日駁斥一氧化碳說，指該說詞業經另項血液檢測證明為不實，故庭上得不採信；該檢測指出佛洛伊德血氧飽和度達98%，而一氧化碳值充其量為2%，處於正常範圍。