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63%認跪頸案警察沙文若無罪 種族關係將倒退

記者張聲肇／綜合報導

孟莫斯大學(Monmouth University)民調顯示，63%民眾認為，法院如果宣判犯下以膝壓頸致死案的警察沙文(Derek Chauvin)無罪，種族關係將倒退。

明尼亞波利斯警察沙文以膝壓住非裔佛洛伊德頸部逾九分鐘致死案，目前被以二級、三級謀殺及殺人罪起訴，法庭正在審理。

15日發布的孟莫斯民調發現，63%受訪者認為，本案如果宣判沙文無罪，會對種族關係產生負面影響；僅有5%認為不會產生負面影響，29%認為種族關係整體而言，不會因此有什麼改變。

另外，沙文的謀殺罪名如果成立，37%民眾認為，對改善種族關係是「正面的」，12%說是「負面的」；46%認為，不管法院如何裁決，對種族關係都不會有什麼影響。

民調同時發現，美國白人的政治立場大致決定了他們對本案的看法。僅13%自認或傾向共和黨的白人認為，有罪的判決，對種族關係有正面的影響；56%民主黨與獨立(無政黨屬性)選民，持同樣的看法。

共和黨白人有56%說，無罪判決會「負面」影響種族關係，民主黨或無政黨屬性的白人，有77%這麼認為。

佛洛伊德遭警察暴力致死案，引發去年夏季全美各地示威抗議浪潮，也點燃全國針對警察執法與警政問題的大辯論，最激烈的主張是全數刪除警察單位的預算。

這次民調中，36%民眾認為憤怒抗議有理，就算上街時偶有暴力破壞發生，跟警察暴力比起來，也沒甚麼大不了；去年6月，高達57%民眾這麼認為。

30%受調民眾認為，脫序示威表達憤怒與抗議「有些道理」，32%認為毫無道理。

本民調於4月8到12日訪調800名18歲以上民眾，樣本誤差範圍為正負3.5個百分點。

警察 民調 佛洛伊德

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