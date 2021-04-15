威州白人警開7槍致非裔癱瘓 免處分已復職

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)警察 局13日表示，去年8月持槍射傷非裔 男子布雷克(Jacob Blake)導致他癱瘓的白人員警謝斯基(Rusten Sheskey)已經回歸工作崗位，強調謝斯基「合法採取行動」，不會受到任何懲罰。

來源：TMJ4 News YouTube頻道

基諾沙警察局長米斯基尼斯(Daniel Miskinis)在聲明中表示，謝斯基的留職調查結束，內部審查與外部調查都驗證了他的射擊行為符合法律規範，他不會受到懲處，並已於3月31日回到工作崗位 。

「謝斯基沒有做錯事，不會被起訴。」米斯基尼斯說：「他依法執勤，符合訓練規範，根據政策做事，不會受到裁罰。」

米斯基尼斯坦言，部分人可能會不滿這項決定，但「考量事實，依法做出適當的決定。」

2020年8月23日，謝斯基接獲報案前往調解一場家庭糾紛；調查人員發現，事發當時布雷克持刀且拒捕，警方多次使用電擊槍都無法制伏布雷克後，遂朝企圖躲進多功能車(SUV)裡的布雷克近距離開了七槍，將他射倒。

不過，布雷克的家人否認他當時持有武器。

謝斯基向調查員供稱，他認為布雷克要拿刀攻擊他，擔心自身生命安全才開槍；槍擊造成布雷克重傷，下半身癱瘓，無法行走。

威州檢察官拒絕對謝斯基提起刑事控訴，稱他無法反駁員警出於自我防衛而扣板機的主張。

布雷克3月對謝斯基提起民事訴訟，譴責他執法過當；訟案寫道，謝斯基的行徑「充滿惡意、蓄意且漠視布雷克的權利」。

布雷克案發生時，正值反警察暴力抗議情緒沸騰；2020年5月，明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)發生非裔佛洛伊德 (George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓頸致死事件，非裔群起示威，訴求警察重新審視對待有色人種的作法。