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後照鏡掛物品 明州警攔查有法源 維權人士憂成歧視托詞

編譯陳韻涵／綜合14日電
在後視鏡上懸掛吉祥物及玩偶，可能被警察開罰單。（本報資料照片）
在後視鏡上懸掛吉祥物及玩偶，可能被警察開罰單。（本報資料照片）

明尼蘇達州非裔萊特(Daunte Wright)11日遭女警誤擊前，警方以過期車牌攔查而發現車內後視鏡懸掛物品；明州法律確實有規定，不得在後視鏡懸掛任何物品或在擋風玻璃上黏貼物品，以免阻礙駕駛的視線，但非裔維權人士認為，這項法規可能成為警方攔查非裔駕駛的托詞。

明州布魯克林中心市警察局長葛農(Tim Gannon)表示，萊特的車懸掛過期車牌而遭警察攔下，警察趨前時發現他的車子違反一項明州輕罪：禁止在車內後視鏡上懸掛物品。員警隨後確認萊特的身分時，發現他有一項未執行的輕罪逮捕令，進而要求他下車。

萊特的母親表示，兒子遭警方攔下後曾打電話給她，告知他因為在後視鏡懸掛車用芳香劑而遭盤查。

目前尚不清楚懸掛於後視鏡下方的車用芳香劑在此案中有多少影響，但明州確實是禁止駕駛在車輛後視鏡懸掛物品或在擋風玻璃上黏貼物品的州之一，理由是可能阻擋駕駛的視線。

維權人士質疑，這項法規可能成為警方基於種族歧視攔查非裔駕駛的托詞。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)明州分部已呼籲獨立調查萊特案，「我們懷疑警方利用懸掛的車用芳香劑作為盤查藉口，警方經常如此針對非裔。」

過去也曾發生警方查緝駕駛人使用車用芳香劑而導致訴訟的案例；2018年9月，芝加哥兩名非裔男子因為在後視鏡懸掛車用芳香劑而遭警方攔查；警方在車內發現武器，兩名男子被依違法持有槍械的重罪起訴。

這兩名男子認為，懸掛芳香劑不足以構成警方攔查的事由而提起上訴；聯邦上訴法院2020年裁決，警方攔查合法且「合理懷疑」樹型的芳香劑阻礙駕駛視線，兩名被告都入監服刑。

另外，國家女子籃球協會(Women's National Basketball Association)球星西蒙妮·奧古斯圖(Seimone Augustus)也曾在推特(Twitter)上發文抱怨，聲稱她在明尼亞波利斯(Minneapolis)市郊的羅斯維爾市(Roseville)一處購物中心外，因為車用芳香劑遭臨檢。

非裔 明州 種族歧視

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