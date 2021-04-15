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舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

手槍誤認電擊槍 至少15警員曾犯錯 僅3人被定罪

編譯郭宣含／綜合14日電
明尼蘇達州女警金柏莉‧波特聲稱她誤把真槍當電擊槍使用，才打死20歲非裔萊特。但二者其實差別甚大。圖為在聖地牙哥舉行的警械展覽會上展示的電擊槍。(路透)
明尼蘇達州女警金柏莉‧波特聲稱她誤把真槍當電擊槍使用，才打死20歲非裔萊特。但二者其實差別甚大。圖為在聖地牙哥舉行的警械展覽會上展示的電擊槍。(路透)

明尼蘇達州布魯克林中心市女警要使用電擊槍(Taser)，卻拔出手槍誤殺非裔男子，美國近20年曾發生過15起類似罕見事件，其中只有五名警察遭起訴，最後僅三人遭定罪。

美聯社分析發現，過去20年發生另外15起警察拿錯武器的案件，五名警察遭起訴，最後僅三名警察遭定罪；在這三名警察中，兩人涉入唯二的致命案件，被判殺人罪；第三人則在一起傷人案件中被判較輕的罪刑。

目前這15起案件中，仍有兩起案件尚未結案。

明州案件中，涉案女警大喊電擊槍，卻用手槍朝20歲非裔萊特(Daunte Wright)開槍；影片可聽見她曾驚叫「天啊，我對他開槍了。」

布魯克林中心市警察局長葛農(Tim Gannon)表示，女警這番話顯示她並非有意拔槍開射。

美聯社報導，專家認為此話不假，只是相當罕見，全國一年發生不到一次。

「美國人有效執法」(Americans for Effective Law Enforcement)期刊2012年一篇文章記錄，自2001年起，全國有九起警察本要拿電擊槍，卻誤拿出手槍射擊的案件。

美聯社指出，這類事件原因很多，包括警察訓練、警察配戴武器方式，以及身處危險混亂場合的壓力；為避免搞混，通常電擊槍配戴位置，會遠離身體慣用側的手槍位置。

在本起案件中，葛農表示，涉案女警受訓時，手槍放在其慣用側，而電擊槍則放在另一側。

警察心理學專家陸文斯基(Bill Lewinski)以「失誤與攫取」(slip and capture)來描述這種情況；他表示，警察受到壓力時，偶爾會作出違背本意的相反動作，這就是「失誤」，然後再被更強烈的反應「攫取」；陸文斯基解釋，警察更常接受手槍訓練，而非電擊槍訓練。

犯罪學專家阿爾佩特(Geoffrey Alpert)則表示，警察會搞錯武器的一大主因是電擊槍和手槍外觀相似；但明州聖保羅市長卡特(Melvin Carter)則質疑，兩種武器的重量明顯不同，上膛手槍重量超過34盎司，但電擊槍僅重8盎司。

警察 美國 明州

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