明州警誤殺非裔男 家屬怒吼：這不是意外是「謀殺」

萊特的祖母Golson13日出面參加記者會說，萊特是「我們的天使」。(Getty Images)

儘管明尼蘇達州布魯克林中心市(Brooklyn Center)警方表示，20歲非裔 萊特(Daunte Wright)被警察 開槍打死是一場「意外」，但家屬拒絕接受此說法。萊特家人代表律師斯托姆斯(Jeff Storms)表示，「別告訴我們這是意外；意外是打翻一杯牛奶。把槍從皮套中拿出來不是意外；舉槍對人也不是意外；忽略手中武器重量和電擊槍重量不同，也不是意外。」

來源：Good Morning America YouTube頻道

警方12日公布的警員隨身錄影內容，有26年資歷的女警金柏莉‧波特(Kimberly Potter)開槍前，曾大叫「電擊槍」(Taser)數次並告訴同僚她要把萊特擊昏；她舉槍擊發後說：「 Holy⋯⋯我剛開槍打了他。」

萊特家人律師克魯姆(Benjamin Crump)也表示：「有26年資歷的人，知道槍配在身體哪一側、電擊棒在哪一側；知道槍的重量，也知道電擊棒的重量。」

萊特的姑姑納莎13日在記者會上痛斥警方暴力。(美聯社)

姑姑怒吼：孩子沒了爸爸

萊特的姑姑奈莎．萊特(Naisha Wright)憤怒地說，萊特的小兒子將在沒有父親的情況下長大；她吼道：「他沒有爸爸了；他爸爸不是因誤殺而死，是被謀殺的！」

奈莎．萊特還刻意穿著印有佛洛伊德 人像的T恤，她指著T恤上的「正義」字眼表示，「最瘋狂的事是我今天發現，我們兩家是有關連的；佛洛伊德(George Floyd)的女友曾是萊特的老師。」

萊特遭開槍致死發生地點，距離佛洛伊德去年5月遭白人警察以膝蓋壓頸致死的地點，僅約10哩。

距布魯克林市不遠的法院，正在審理遭虐警殺佛洛伊德命案。佛洛伊德的女友寇特妮．羅斯(左)，13日出席記者會，安慰萊特之母凱蒂(右)，兩人相擁落淚。(美聯社)

媽媽泣訴：兒再也回不來了

萊特的親友說萊特是個好人，喜歡籃球，為養育兒子同時兼好幾份差。萊特的母親凱蒂·懷特(Katie Wright)守夜時說：「我的心碎成千萬片……我好想他。他是我的命，是我的兒子，他再也回不來了，因為一個錯誤？因為一個意外？」

前總統歐巴馬13日發表聲明，呼籲「重塑警政」並對此案進行全面透明的調查。歐巴馬說，「又一名非裔被射殺，萊特死在警察手裡，我們深感心痛。全面透明調查很重要，此事也提醒我們亟需重塑警政與公眾安全。」

拜登總統12日則謹慎回應表示，「我認為我們必須等等看調查顯示了什麼。與此同時，我要再次釐清：和平抗議可以理解。但絕對沒有理由掠奪，也沒有理由暴力。」