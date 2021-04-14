我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

明州警誤殺非裔男 家屬怒吼：這不是意外是「謀殺」

記者胡玉立／綜合報導
萊特的祖母Golson13日出面參加記者會說，萊特是「我們的天使」。(Getty Images)
萊特的祖母Golson13日出面參加記者會說，萊特是「我們的天使」。(Getty Images)

儘管明尼蘇達州布魯克林中心市(Brooklyn Center)警方表示，20歲非裔萊特(Daunte Wright)被警察開槍打死是一場「意外」，但家屬拒絕接受此說法。萊特家人代表律師斯托姆斯(Jeff Storms)表示，「別告訴我們這是意外；意外是打翻一杯牛奶。把槍從皮套中拿出來不是意外；舉槍對人也不是意外；忽略手中武器重量和電擊槍重量不同，也不是意外。」

來源：Good Morning America YouTube頻道

警方12日公布的警員隨身錄影內容，有26年資歷的女警金柏莉‧波特(Kimberly Potter)開槍前，曾大叫「電擊槍」(Taser)數次並告訴同僚她要把萊特擊昏；她舉槍擊發後說：「 Holy⋯⋯我剛開槍打了他。」

萊特家人律師克魯姆(Benjamin Crump)也表示：「有26年資歷的人，知道槍配在身體哪一側、電擊棒在哪一側；知道槍的重量，也知道電擊棒的重量。」

萊特的姑姑納莎13日在記者會上痛斥警方暴力。(美聯社)
萊特的姑姑納莎13日在記者會上痛斥警方暴力。(美聯社)

姑姑怒吼：孩子沒了爸爸

萊特的姑姑奈莎．萊特(Naisha Wright)憤怒地說，萊特的小兒子將在沒有父親的情況下長大；她吼道：「他沒有爸爸了；他爸爸不是因誤殺而死，是被謀殺的！」

奈莎．萊特還刻意穿著印有佛洛伊德人像的T恤，她指著T恤上的「正義」字眼表示，「最瘋狂的事是我今天發現，我們兩家是有關連的；佛洛伊德(George Floyd)的女友曾是萊特的老師。」

萊特遭開槍致死發生地點，距離佛洛伊德去年5月遭白人警察以膝蓋壓頸致死的地點，僅約10哩。

距布魯克林市不遠的法院，正在審理遭虐警殺佛洛伊德命案。佛洛伊德的女友寇特妮．羅斯...
距布魯克林市不遠的法院，正在審理遭虐警殺佛洛伊德命案。佛洛伊德的女友寇特妮．羅斯(左)，13日出席記者會，安慰萊特之母凱蒂(右)，兩人相擁落淚。(美聯社)

媽媽泣訴：兒再也回不來了

萊特的親友說萊特是個好人，喜歡籃球，為養育兒子同時兼好幾份差。萊特的母親凱蒂·懷特(Katie Wright)守夜時說：「我的心碎成千萬片……我好想他。他是我的命，是我的兒子，他再也回不來了，因為一個錯誤？因為一個意外？」

前總統歐巴馬13日發表聲明，呼籲「重塑警政」並對此案進行全面透明的調查。歐巴馬說，「又一名非裔被射殺，萊特死在警察手裡，我們深感心痛。全面透明調查很重要，此事也提醒我們亟需重塑警政與公眾安全。」

拜登總統12日則謹慎回應表示，「我認為我們必須等等看調查顯示了什麼。與此同時，我要再次釐清：和平抗議可以理解。但絕對沒有理由掠奪，也沒有理由暴力。」

萊特的未婚女友惠提克(前)抱著一歲兒子出席13日記者會，表示至今以接受萊特已死的...
萊特的未婚女友惠提克(前)抱著一歲兒子出席13日記者會，表示至今以接受萊特已死的事實。(美聯社)

警察 佛洛伊德 非裔

上一則

拜登邀普亭舉行元首峰會 柯瑞訪中談氣候變遷

下一則

腳ㄚ子革命…揮別高跟鞋？疫情帶來女性解放新思維

延伸閱讀

誤殺非裔「不是意外」 她斥警察制度「蓄意」種族歧視

誤殺非裔「不是意外」 她斥警察制度「蓄意」種族歧視
防洗劫噩夢重演 芝城高度警戒

防洗劫噩夢重演 芝城高度警戒
鄰近佛洛伊德喪生地…明州女警誤開真槍 擊斃非裔男

鄰近佛洛伊德喪生地…明州女警誤開真槍 擊斃非裔男
安全考量 明尼蘇達3大職業運動延賽

安全考量 明尼蘇達3大職業運動延賽

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見