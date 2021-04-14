明州警誤殺非裔 市警局長、女警辭職 警民衝突40人被捕
20歲非裔萊特(Daunte Wright)11日在明尼蘇達州布魯克林中心市(Brooklyn Center)遭白人女警金柏莉‧波特(Kimberly Potter)攔查卻演變成扭打，波特原本要用電擊槍制伏萊特卻誤拿真槍擊發致波特死亡；該市警察局長及波特13日辭職，但並未向罹難者家屬道歉，該市市長希望兩人辭職能為對非裔帶來慰藉並允諾依法調查。
來源：Global News YouTube頻道
然而，民權律師表示，明州州法無法制裁涉嫌誤殺的警察；白警殺非裔事件再起，數百名抗議人士連續兩晚上街示威，警民衝突過後至少40人被捕。
事發當時，波特基於交通違規事件攔查萊特，赫然發現他是通緝犯；波特準備逮捕萊特時，雙方扭打，波特高喊警告電擊，卻拔成手槍擊發，導致萊特身亡。
案發後，波特行政停職；事隔兩日，波特和布魯克林中心市警察局長葛農(Tim Gannon)雙雙辭職。
布魯克林中心市長艾略特(Mike Elliott)在記者會上表示，當局在波特辭職前，已著手開除她的程序，希望她的離開「能帶給非裔社群一絲慰藉」，且將依法追究責任。
艾略特說：「我們必須確保正義伸張，萊特和他的家人值得。」
檢察官最快將在14日決定是否起訴波特，社運人士呼籲艾略特改革警政，代理局長格魯尼(Tony Gruenig)還沒擬定方案。
布魯克林中心市人口近年劇變，2000年逾70%居民為白人，最近則以非裔、亞裔和西語裔為大宗。
萊特遭擊斃後，該市連續幾晚出現抗議活動，明尼亞波利斯(Minneapolis)和聖保羅市(St. Paul)實施晚間10時的宵禁。
13日晚間，至少200人集結在布魯克林中心市的警局總部外示威，警局戒備森嚴且豎起水泥路障和高聳金屬柵欄；示威者與鎮暴警察及國民兵發生衝突，至少40人被捕。
曾任檢察官的民權律師韓德森(David Henderson)12日表示，明州州法恐怕無法起訴波特；韓德森表示，在這起致死槍擊案過後，未來還要採取額外措施，確保類似事件不會重演。
韓德森說：「我認為，警察若無法分辨電擊槍和手槍，需要重新評估員警是否需要配戴電擊槍。」
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