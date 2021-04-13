美疫情又攀升 WHO示警：全球關鍵時刻

世衛組織12日指上周全球疫情大幅擴散，情況不妙。圖為在南半球疫情重災區的巴西，病歿人數次於美國，而且每日確診人數都在四千以上。圖聖保羅市民眾在喪禮上祭悼病歿親人。(美聯社)

美國 確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰，專家憂心此波趨勢恐引爆第四波疫情 ；世界衛生組織(WHO)警告全球正處關鍵時刻，過去一周新增確診逾440萬例，同時加拿大安大略省新冠變種病毒案例創下新高，而關閉全省校園改線上授課。

譚德塞警告：疫情恐難迅速終結

世衛祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)警告，全球多國防疫 措施混亂不清或者過於自信，恐難迅速終結疫情，「現在許多國家的加護病房水洩不通，民眾性命垂危，這讓人完全無法接受。雖然新冠肺炎還很久消失，但我們有理由保持樂觀。」

加拿大安大略、多倫多關閉學校

加拿大安大略省長福特(Doug Ford)12日宣布，由於傳染力更高的新冠變種病毒引發創新高的確診案例，因此將暫時關閉人口稠密區的所有學校，並改為線上授課。

加拿大最大城市多倫多7日已關閉校園，現在則改為全省關閉學校。

根據約翰霍普金斯大學12日數據，全球新冠肺炎確診1億3646萬8706例，死亡294萬3402人；美國確診3126萬3579例，死亡56萬2504人。

根據聯邦疾病防治中心12日數據，全美已逾三分之一(36.4%)人口接種至少一劑疫苗，約五分之一(22.3%)人口已接種完畢；在65歲以上人口中，已有78%的人接種至少一劑，61%接種完成。

美國10日接種460萬劑疫苗寫下單日新高，11日又接種360萬劑；過去一周平均每日接種310萬劑。

加拿大近日疫情升溫，多是集中在安大略省的變種病毒。圖為在多倫多的民眾10日接受疫苗注射。(美聯社)

密西根州單日確診率全美第一

但同時，美國11日新增確診4萬6378例，過去一周平均單日新增確診7萬例，不僅比過去兩周單日平均上升11%，還重回去年夏季第二波疫情6萬7000例的高峰。

每日郵報統計，美國11日至少新增283人染疫病歿，為4月以來第二低的數字；但過去一周病歿人數滾動平均卻飆破1000人，為近兩周以來首見。

密西根州單日人均確診率居全國之冠，平均單日新增確診近7400例；住院人數也逼近該州先前高峰，病歿人數亦持續上升，過去一周平均單日新增43人病歿，比前一周高出30%。

防疫鬆綁國家比一年前暴增八倍

世衛12日表示，全球疫情正以指數般成長，過去一周全球新增確診逾440萬例，部分國家放寬防疫限制，單周新增確診比一年前暴增逾八倍；世衛流行病學家瑪麗亞．范科霍芙(Maria Van Kerkhove)表示：「我們身處疫情關鍵時刻。」

全球新增確診連七周成長，上周確診新增9%，病歿人數也攀升5%；范科霍芙呼籲各國政府，協助推動防疫措施。