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「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

疫後生活破繭而出 找回正常的家庭聚會

編譯陳韻涵／綜合12日電
歷經疫情後，美國人開始恢復正常生活，百老匯也將重啟表演節目。(路透)
歷經疫情後，美國人開始恢復正常生活，百老匯也將重啟表演節目。(路透)

全美所有成人19日起均可接種新冠肺炎疫苗，目前數以百萬計美國人已逐漸恢復日常生活和旅行；許多人在歷經疫情後，也調整生活方式或改變職業生涯。

「華爾街日報」報導，優先接種疫苗的長者，是率先進入疫後生活的一群；76歲的邦尼‧桑穆納(Bonnie Sumner)完成疫苗接種後形容，「彷彿破繭而出」。

74歲的莎拉‧思莫斯(Sarah Smalls)接種疫苗後，回歸疫情前生活，舉辦復活節晚宴，她已成年的兒子來訪並出席室內活動，她和丈夫也計畫再度旅行。

思莫斯說，避疫前後讓她對生活目標、優先事項和考慮內容有了不同的看法，避疫造成的長時間「暫停」，不僅讓人們感覺孤單，也成了反思人生的催化劑。

思莫斯利用這短時間學會了游泳，和好友利用周末旅行，重要的是她不會重回多年工作的非營利機構，她在疫情開始後離職改做諮商，這是她過去多年來不可能採取的改變。

思莫斯表示，如同她的三個孫子所言，「我要做自己」，「疫情讓我們驚覺，不會有許多時間做自己想做的事，這對我而言是一大提醒。」

人們普遍已接種疫苗，愈來愈多人重返電影院並規畫旅行。

54歲的波音公司(Boeing)專案經理霍爾斯特(Rick Halstead)最近完成第二劑疫苗接種後說：「感覺每件事又都做得到了。」

然而，霍爾斯特卻說，沒有興趣重拾部分疫前的興趣，他以前每年都會和妻子茱莉亞(Julie)參觀不同的棒球場，如今寧願利用周末與遠親聚會。

他說：「我們很想見親朋好友，這現在對我而言更重要。」

哈佛公衛學院精神流行病學教授克雷斯坦‧柯南(Karestan Koenen)表示，人們去年經歷的長期社交冬眠(social hibernation)後，會逐漸從筋疲力竭中恢復，接著重拾樂趣。

35歲的艾蜜莉‧克拉斯諾(Emilie Krasnow)曾是政治活動策士、社區活動志工，過去聚焦需要花很多年才可能解決的可負擔住房等問題；如今，她把焦點轉向協助人們解決立即性的問題，諸如糧食和小企業貸款。

疫苗 疫情 電影院

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