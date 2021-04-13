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「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

編譯陳韻涵／綜合12日電
CDC主任瓦倫斯基12日再次強調密西根必須封城，以壓低疫情。(美聯社)
CDC主任瓦倫斯基12日再次強調密西根必須封城，以壓低疫情。(美聯社)

密西根州新冠肺炎疫情持續加劇，聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)12日要求民主黨州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)實施封鎖避疫，而非要求聯邦提供更多疫苗；另外，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，少數人即便完成疫苗接種也可能出現「突破感染」(breakthrough infection)，沒有100%有效的疫苗。

密西根州的確診數量激增，在全美疫情最慘的17個都會區中，密西根州就占了16個；惠特默多次呼籲聯邦當局多給疫苗；然而，瓦倫斯基在白宮記者會上表示，取得更多疫苗並非解決危機的最立即且實際的方法。

「答案不見得是給疫苗。」瓦倫斯基說：「解決辦法真的是避疫，回歸基本，回到去年春、夏，封鎖。」

美國疫情再起，以中西部幾州為主，其中又以密西根州是重疫區。圖為密州近日加強推廣施...
美國疫情再起，以中西部幾州為主，其中又以密西根州是重疫區。圖為密州近日加強推廣施打疫苗。(美聯社)

密西根州早前疫情解緩後解除避疫，開放旅遊和青年體育活動，而今受到變種毒株擴散，疫情慘重。

密西根州目前的每日新增病例是2月底的七倍之多，住院率也是兩周前的兩倍，但惠特默仍拒絕再度封鎖；她去年夏季嚴格封鎖避疫，大批不滿的武裝抗議群眾衝撞議場訴求解封。

拜登政府致力迅速配發疫苗到各州，但強調不會因為政治偏好而影響各區疫苗配發。

「了解我們如何從一開始分配疫苗的方法很重要，公平且以成人的數量為依據。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)12日說：「我們不挑朋友，不選政治光譜。」

佛奇12日認為打完疫苗後有些人仍會感染，無可避免。(美聯社)
佛奇12日認為打完疫苗後有些人仍會感染，無可避免。(美聯社)

儘管全美已有許多人完成疫苗接種，仍有少數接種疫苗後突破感染的案例；對此，佛奇表示，關鍵是相對少數的人接種疫苗後染疫。

「這種情況在臨床試驗乃至全球都有。」佛奇說：「沒有疫苗是100%有效，仍可能出現突破感染。」

佛奇表示， 流感疫苗最常出現突破感染，毒株迅速突變，就算在情況較好的那一年，效力可能也只有40%到60%。

流感疫苗 密西根州 疫情

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