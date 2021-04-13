有打疫苗才准返校 多所大學跟進 強制規定惹議

對於暑假過後的新學年規畫，越來越多大學強制規定學生必須完成新冠疫苗接種，今秋才能返回校園；不過，CNBC新聞報導，家長之間普遍仍對疫苗存疑。

過去幾天裡，杜克大學(Duke University)、布朗大學(Brown University)、東北大學 (Northeastern University)、聖母大學(University of Notre Dame)與雪城大學(Syracuse University)等校，陸續宣布今秋開學時，學生必須在第一天上學之前完成疫苗接種。

康乃爾大學(Cornell University)、羅格斯大學(Rutgers University)之前已宣布，2021年秋季班開學時，將全面要求學生施打疫苗；美國 大學院所協會(AACU)主席派斯奎瑞拉(Lynn Pasquerella)表示，越來越多大學可望加入全面要求學生打疫苗的。

美聯社報導，今秋新學期開始時是否應該要求學生接種疫苗，從法律角度來看學校是否有權強制要求學生打疫苗？大學之間看法不一。

康乃爾大學、布朗大學等希望透過疫苗施打讓校園達到群體免疫(herd immunity)目標，好讓教室、宿舍的防疫規定得以鬆綁。

康乃爾大學校長波拉克(Martha Pollack)及教務長考里科夫(Michael Kotlikoff)在聲明中表示，學生若因健康因素或宗教信仰而無法施打疫苗，校方願意通融，但目前規畫是今秋的校園與教室裡，將有著絕大多數已完成疫苗接種的人，如此可以大幅減低病毒傳染。

報導指出，某些學校則把是否打疫苗的決定權留給學生，部分人士則認為，學校沒有法律權限能強迫學生接種新冠疫苗；維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)校方主管便指出，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)只核准疫苗的緊急使用授權，尚未全面授權，因此學校無權強迫學生打疫苗。

要求學生今秋必須全面完成疫苗施打的東北大學等校則認為，學校在法理基礎上絕對站得住腳。

美聯社報導，大學因為某些傳染疾病而要求學生打疫苗，在過去便有前例，加州法院2020年判決指出，加州大學 (University of California)旗下學校，可要求學生施打流感疫苗。