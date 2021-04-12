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1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

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年輕人住院增 中西部疫情糟 近4萬未成年者因新冠失去父母

編譯陳韻涵／綜合11日電
CDC指出目前新確診人數以佛州及密西根州，染患變種病毒最嚴重，尤其是年輕人。圖為佛州邁阿密市成為春假年輕人朝聖地，市內鬧區多是未戴口罩年輕人。(路透)
CDC指出目前新確診人數以佛州及密西根州，染患變種病毒最嚴重，尤其是年輕人。圖為佛州邁阿密市成為春假年輕人朝聖地，市內鬧區多是未戴口罩年輕人。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)10日公布數據顯示，儘管全美新冠疫苗接種達到創紀錄的單日460萬劑新高，但新增病例和住院，已連續三周增加，其中又以還沒接種疫苗的年輕人最多，而率先率先在英國發現的B.1.1.7變種病毒依然為美國現行新增病例中最普遍的毒株。

創新高 周六疫苗接種460萬劑

 

「驚人的周六！前一天接種超過463萬劑疫苗，新紀錄。」白宮負責新冠肺炎數據統計的主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)說：「比3日的舊紀錄還多50萬劑，難以置信。」

CDC數據顯示，儘管疫苗接種創下單日新高紀錄，全美仍有超過75%的人尚未完成疫苗接種。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)9日表示，B.1.1.7變種病毒導致更多病例，更嚴重且致命，其中又以未打疫苗的年輕人確診情況最普遍。

CDC指出目前新確診人數以佛州及密西根州，染患變種病毒最嚴重，尤其是年輕人。圖為...
CDC指出目前新確診人數以佛州及密西根州，染患變種病毒最嚴重，尤其是年輕人。圖為佛州邁阿密市成為春假年輕人朝聖地，市內鬧區多是未戴口罩年輕人。(路透)

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，上周美國平均單日新增超過6萬8000例確診，較3月10日以來七日平均新增病例多逾20%。

瓦倫斯基說，越來越多18歲到64歲的人因新冠併發症掛急診，其中又以上中西部的疫情最糟。

CDC表示，佛州的B.1.1.7變種毒株病例高居全美之冠，其次為密西根州。

生死存亡之際 打疫苗顯得重要

費城兒童醫院醫師奧菲特(Paul Offit)說：「B.1.1.7變種毒株傳染力更強，更慘的是許多人不戴口罩、未遵守社交距離，密州疫情開倒車。」

瓦倫斯基表示，密州與明尼蘇達州的疫情堪憂，尤其是年輕人運動場所之間的傳播。

明州官員示警疫情回溫，呼籲防疫的重要性；俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)也表示，俄州的住院和加護病房住院率增加，超過一半的郡疫情都變嚴重。

狄懷恩說：「如果人們持續打疫苗還有機會翻轉局面，這是生死存亡的比賽。」

另據美國醫學會小兒科醫學期刊(JAMA Pediatrics)最新發表的研究指出，近4萬名0到17歲的青少年因為新冠肺炎失去父母至少一人。

「約3萬7300名到4萬3000名兒童的父母至少一人因新冠病歿。」領導研究的石溪紐約州立大學(Stony Brook University)家庭人口與預防醫學副教授芮秋‧基曼(Rachel Kidman)說：「非裔兒童僅占全美兒童人數的14%，卻有20%的非裔兒童因新冠肺炎失去父親或母親。」

疫苗 疫情 CDC

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