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密西根上周確診破10萬 州長籲更多疫苗 無意收緊防疫

編譯洪毅／綜合11日電
中西部近日疫情最嚴重是密西根州。州長惠特曼6日接受注射疫苗前，呼籲大家務必儘快接種疫苗。(Getty Images)
中西部近日疫情最嚴重是密西根州。州長惠特曼6日接受注射疫苗前，呼籲大家務必儘快接種疫苗。(Getty Images)

目前新冠肺炎疫情再次升溫，相當程度上集中於中西部州，特別是在密西根州；不過州長惠特默(Gretchen Whitmer)仍選擇不祭出封鎖措施，但呼籲聯邦政府優先配送更多疫苗到密州。

密西根州的防疫已有所鬆綁，例如開放餐廳一半的室內用餐區，公立學校也重啟；但現在疫情死灰復燃，上周確診數突破10萬例，比率居全國第一，更糟的是，70%的確診屬傳染力更強的英國變種病毒，也是該變種病毒在美國病例數最多的州。

儘管如此，惠特默仍表態，無意收回已經鬆綁的措施，並指當前密州的防疫措施相較全國已算非常嚴格。

惠特默以「這不是命令」的喊話取而代之，例如呼籲民眾在這兩周內不要前往餐廳室內用餐區，或是學生應盡可能使用遠距教學等，各種運動賽事也應當暫停。

中西部近日疫情最嚴重是密西根州。州長惠特曼6日接受注射疫苗前，呼籲大家務必儘快接...
中西部近日疫情最嚴重是密西根州。州長惠特曼6日接受注射疫苗前，呼籲大家務必儘快接種疫苗。(Getty Images)

惠特默表示：「一年下來，我們都知道該做些什麼」，現在「我們得同心協力」，並稱「隧道盡頭已看到亮光」，儘管當前的疫情代表「我們仍在隧道中」。

事實上，惠特默去年曾因祭出嚴格的防疫措施而挨批，聯邦調查局(FBI)甚至破獲一密謀綁架惠特默的案子；密西根大學流行病學副教授戈登(Aimee Gordon)表示，密西根州疫情嚴峻的原因，除了變種病毒之外，可能與「防疫疲勞」，造成民眾防疫措施鬆懈有關。

惠特默也呼籲聯邦政府配送更多疫苗到密西根州，並指當前「僵化」的疫苗配送政策，讓其他地方也面臨疫情升溫將難以收拾的風險。

但是考量到下一個疫情升溫地點實在無法預測，目前聯邦政府仍按照人口比例分配；不過白宮防疫官員齊安茲(Jeffrey Zients)表示，將提供密西根州更多醫材，以及最新的療法參考等。

疫情 防疫 密西根州

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