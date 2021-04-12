接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

以色列疫苗 接種速度超前，超過半數的成人已完成疫苗接種，且大多數是接種輝瑞(Pfizer)疫苗。根據其最新研究顯示，比起其他種類的疫苗，輝瑞對抗南非變種病毒 的能力較弱。由於這份研究，是第一個以實驗室外的真實世界為數據基礎的報告，因此廣受各方關注。

這項研究由特拉維夫大學(Tel Aviv University)與克雷特(Clait)醫療中心共同執行，發現全國已注射輝瑞疫苗的人口中，仍有150人感染南非變種病毒，而在已接種輝瑞疫苗的人口中，南非變種病毒的盛行率(又稱患病率)是未接種疫苗人群的八倍。雖然目前研究對象的樣本過小，不足以做出最終結論，但這樣的結果已經可以初步推論。

特拉維夫大學教授亞迪‧史登(Adi Stern)強調，雖然「南非變種病毒的盛行率是未接種疫苗人的八倍」看起來很多，但事實上，以色列大多數患者是感染英國變種病毒，南非變種變毒的盛行率極低，約只有確診人口的1%感染，更遑論在已接種疫苗的人群中感染南非變種病毒的只有150人，只占全國確診人口的0.01%。因此這份研究只是「指出」輝瑞疫苗對付南非變種病毒能力較弱的「可能性」，不是「證實其必然性」。

克雷特醫療中心主任巴利瑟(Ran Balicer)教授表示，這份研究的意義在於是世界上第一個以真實世界為樣本而做出的報告，告訴人民即使接種疫苗，仍然必須維持警覺，繼續如戴口罩、維持社交距離等防疫措施。

此前，以色列本古里安大學(Ben-Gurion University of the Negev)也發表類似的研究報告，指出輝瑞疫苗對抗南非變種病毒的效力低於其他疫苗。不過該份研究報告的基礎，是實驗室裡的血液樣本，不似本次特拉維夫大學與克雷特醫療中心追蹤實際接種民眾。但不論是哪份研究報告，其結果預料將引起大眾此前對於輝瑞藥廠宣稱其疫苗對南非變種病毒100%有效的質疑。