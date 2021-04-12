中國疫苗效力低？中CDC主任提議混合接種

中國疾病預防控制中心主任高福10日在四川成都舉行的「2021全國疫苗與健康大會」上發表「新冠疫苗免疫策略與實踐」的演講，透露中國疫苗效力低。(美聯社)

中國 疾病控制中心主任高福10日在四川成都的一次會議上說，中國疫苗 的「保護率不是很高」，政府正在考慮混合使用利用不同技術生產的疫苗。但此項說，隨後遭高福否認，稱是「媒體誤讀」。

美聯社報導，中國政府在疫情後期展開「疫苗外交」，向其他國家提供數億劑疫苗，同時試圖引起人們對輝瑞 -生物科技(Pfizer-BioNTech)疫苗有效性的懷疑，這種疫苗使用了 mRNA(信使核糖核酸)技術。

中國國內批准「有條件上市」或者「緊急使用」的疫苗共有五款，其中使用最多的三款疫苗是利用傳統的滅活技術生產的。

中國外交部稱，中國兩家國有製藥商--國藥控股科興生物(Sinovac)和國藥集團(Sinopharm)生產的疫苗已出口到22個國家，包括墨西哥、土耳其、印度尼西亞、匈牙利、巴西和土耳其。

世界衛生組織批准的緊急使用疫苗中至今沒有中國產疫苗。而中國到目前為止沒有一款疫苗的三期臨床試驗數據經過了國際同行的評審，其原因被認為是試驗得出的保護率不達標。

中國疾病預防控制中心主任高福10日在四川成都舉行的「2021全國疫苗與健康大會」上發表「新冠疫苗免疫策略與實踐」的演講，透露中國疫苗效力低。(美聯社)

巴西的研究人員發現，科興疫苗在預防病毒感染方面的有效性低至50.4%，接近衛生專家所說的疫苗有效的50%的門檻。相比之下，輝瑞-生物科技公司的疫苗有效率被證明在97%。

高福在發言中沒有給出中國疫苗生產戰略可能改變的細節，但他提到了關注mRNA疫苗。

他說，「每個人都應該考慮到mRNA疫苗可以給人類帶來的好處」，「不能因為我們已經有了幾種疫苗就忽視mRNA疫苗。」

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華清透露，中國研發的mRNA疫苗已進入臨床試驗階段。不過，他沒有給出可能使用的時間表。

專家表示，混合疫苗可能會提高保護效果。英國的研究人員正在研究輝瑞-生物技術和傳統阿斯利康疫苗的可能組合。

中國官方的「觀察者網」11日發表對高福的專訪，回應媒體誤讀他在成都講話的內容。報導稱，高福「斷然否認」 一些媒體所稱的他「承認」中國研發的新冠疫苗保護率低，稱「這完全是斷章取義」，但他說，「世衛組織對新冠疫苗有效性的要求是50％以上，主要是要保護重症和死亡，這一點每一款疫苗都能做到」，意味他坦承中國疫苗的有效性僅達到世衛組織的最低要求。

根據高福的說法，截至4月2日，中國約有3400萬人已打完兩劑國產疫苗，約6500萬人已接種一劑。