老鷹戴口罩不行？海軍改軍徽被酸「會被中國伊朗嘲笑」

美國海軍近日在推特上為老鷹軍徽帶上口罩，原意為推廣打疫苗，卻遭到外界撻伐。(取自推特)

美國 海軍的推特 (twitter)頭像讓老鷹戴上口罩防範新冠肺炎疫情，招致揶揄和批評；右翼評論員表示，美國宿敵笑到尿褲子；曾參與狙殺凱達首領的前海豹部隊成員則感嘆美軍死定了。

海軍的推特9日更換頭像，這個1970年代沿用至今的非正式海軍標誌為老鷹用爪子抓著船錨，但新版鷹嘴戴上淺藍色口罩，強調防疫。

一名推特使用者寫道，「為何以口罩褻瀆美國海軍標誌，這是公然展現軟弱，中國正在嘲笑。」

右翼評論員卡蒂羅(John Cardillo)寫道，「中國、伊朗和俄羅斯笑到尿褲子。」

美國海軍近日在推特上為老鷹軍徽帶上口罩，原意為推廣打疫苗，卻遭到外界撻伐。(取自推特)

音樂劇導演、共和黨眾議員候選人史塔巴克(Robby Starbuck)說，「這令人氣餒。」

曾參與狙殺凱達組織前首領賓拉丹(Osama bin Laden)任務的前海豹部隊成員奧尼爾(Robert J. O'Neill)則寫道：「美國海軍在首頁讓老鷹戴口罩，我們死定了。」

海軍原本希望改變推特頭像，藉此呼籲人們關注防疫，孰料招致批評；對此，軍方尚未回應，也沒有其他軍方單位改變社群媒體 的頭像。

海軍文件顯示，美國海軍1970年代初期為非正式目的創造了老鷹標誌，用以代替較複雜的海豹。

儘管改變社群媒體的顯示圖像是反映時事的普遍方式，做事嚴謹的軍方通常不會跟風，但這也不是軍方社群帳號第一次出現爭議。

美軍陸戰隊官方推特3月曾為推文欠缺「專業」而道歉，被罵的推文涉及誤稱福斯新聞網(Fox News)當紅主播卡爾森(Tucker Carlson)為嬰兒潮世代的人(boomer)，以及現役女軍人懷孕議題的議題。

美國海軍近日在推特上為老鷹軍徽帶上口罩，原意為推廣打疫苗，卻遭到外界撻伐。(取自推特)

陸戰隊第二遠征軍(II Marine Expeditionary Force)推文寫道：「我們也是人，也會搞砸，我們原本希望為女性陸戰隊員發聲，藉此支持她們；她們是部隊關鍵的一分子，我們需要她們知道，我們會校準精確射擊火力，確保推文至高的專業性。」