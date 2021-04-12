拜登基建、企業稅改獲民調支持 政治面得分

拜登總統推出龐大基礎設施建設案、向大企業增稅以支持開支的稅負改革，最新民調顯示獲得54%民眾支持。(Getty Images)

拜登總統推出龐大基礎設施建設案，伴同向大企業增稅以支持開支的稅負改革，最新民調 顯示獲得54%民眾支持，雖然遭共和黨 猛批抗抵，揚言會傷及小企業及全國就業，但民主黨 認為本案在政治面等於吃了定心丸，目前更打算把全案拉高到全國層面，要突顯共和黨違背民意。

「國會山莊報」(The Hill)報導，據新聞網站Politico與民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)最新聯合民調顯示，受訪選民對大企業加稅而支撐全面基建方案，支持率達到54%，包括73%民主黨及52%無黨派民眾。

共和黨長期把民主黨擘繪成加稅黨，目前更警告說，拜登提案將重傷小企業及全國就業機會。

只是最近多項全國民調一致指出，向大企業及其他富裕納稅人加稅，廣獲各色選民強烈支持。眾院預算委員會主席亞爾穆斯(John Yarmuth)指出，共和黨反對拜登基建案，又拒絕要求大企業多繳稅，勢必大輸特輸。

民主黨追求填補大企業及富人專享的避稅漏洞，已有數十年，但大致徒勞無功，共和黨2017年稅改，在前總統川普操持下，還擴大富人避稅福利，包括幫大企業減稅，稅率由35%降到21%。

只是新冠疫情一年多下來，經濟大幅動盪；股市猛漲，千百萬低收入勞工卻連飯碗都丟了，民主黨認為疫情引發的經濟打擊太不公平，已轉變輿論風向，支持民主黨，連有爭議的加稅提案都變成政治資產。

眾院歲出入委員會資深委員基爾迪(Dan Kildee)表示，最大企業能避稅，或者淨稅率只繳個7%或8%，那麼預算赤字就要靠中、小企業及窮人來補；大企業也受惠於基建案，所以全案不僅與使用者付費有關，也照顧到稅負公平。

進步派智庫「課稅與經濟政策研究所」(Institute on Taxation and Economic Policy)最新報告指出，55家全國最大企業如Nike、FedEx及Salesforce，2020年稅前獲利都很龐大，但聯邦稅一角錢也沒繳，有時還拿大筆的聯邦退稅，民主黨打算拿來說事，要求大企業也為自己享受到的基礎建設付錢。