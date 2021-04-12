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商界反限縮投票權 逾百CEO線上開會 擬停捐款投資

編譯潘勛／綜合11日電
喬治亞州新通通的投票法引發全美性爭議，民間大企業加入爭論，表能反對投票法限制少數族裔投票。(美聯社)
喬治亞州新通通的投票法引發全美性爭議，民間大企業加入爭論，表能反對投票法限制少數族裔投票。(美聯社)

百餘名大企業執行長及意見領袖11日上線聚會，考慮動用停止捐款或延擱投資等方式，對抗全國各州擬議中的限制選民投票法案，包括已立法的喬治亞州，此舉不啻重打參院少數黨領袖麥康諾一記耳光，也可能導致商界高層與共和黨高層更生衝突。

華盛頓郵報11日報導，參與線上聚會的執行長來自許多產業，有大型航空公司、零售通路及製造業，甚至一支NFL球隊老闆都參與，眾人會商該以哪些方式，顯示他們反對限制投票權的法案。耶魯大學管理學教授桑南菲德(Jeffrey Sonnenfeld)等4名與會人士指出，大企業可能的做法包括停止捐款給支持限縮投票權的政治人物，而通過立法限縮投票權的各州，大企業可能延緩投資當地。

雖說線上集會並未就最後招數達成共識，但會議本身就代表美國企業界大力表態，反對全國擬議限縮投票權。

執行長們線上聚會召開前幾天，麥康諾口發警告，要企業界「別插手政治」；麥康諾的觀點與很多保守派政治人物相同，但鋪下舞台，叫共和黨高層與某些全國最大企業決策者更生衝突。

喬治亞州3月通過投票權新法，挨批會令較窮選民、少數族裔選民更難投票，所以可口可樂、聯棒大聯盟、達美航空、花旗集團等大企業均出聲反對，前總統川普的回應是呼籲保守派抵制那些大企業。

桑南菲德表示，執行長們11日辦線上集會，顯示他們沒被麥康諾的惡聲惡氣嚇到，還覺得限縮投票權立足於有瑕疵的前提，非常危險。

華爾街日報(WSJ)率先報導這場執行長線上集會，與會公司有達美、美利堅、聯合三家大航空公司，以及有星巴克、Target、領英(LinkedIn)等各產業；主持人為美國運通前執行長錢納特(Kenneth Chenault)及默克大藥廠執行長弗雷澤(Kenneth Frazier)，兩人向執行長們表示，繼續與眾人視為帶有歧視的的投票法案戰鬥，十分重要。

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