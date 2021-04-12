民調：55%共和黨人 仍認拜登非法勝選

民調顯示半數以上共和黨仍相信2020大選舞弊說。圖前總統川普的死忠支持者11日在川普家鄉紐約市舉行「白人命也是命」抗議。(Getty Images)

路透與易普索(Reuters/Ipsos)最新民調 指出，55%共和人仍錯誤認為拜登總統的勝選為非法，操縱選舉的結果；更有60%同意，拜登偷走前總統川普的勝選的說法。

民調結果顯示共和黨 人對大選結果與選舉制度的不信任，與各州推動立法，拉高投票 門檻的企圖不謀而合，這也是川普不斷以言論抨擊大選合法性的結果。

對比之下，孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)在川普卸任時進行的調查指出，全國66%對選舉公平性有信心，但多達65%表示不同意，對選舉的公平與準確性不具信心，至今立場仍無明顯改變。

丕優研究中心(Pew Research Center)統計，2004至2016年間的總統大選，敗選一方質疑選舉公正性的比率落在8%至14%之間。因此近期的民調結果都顯示，2020總統大選的結果，使共和黨人對選舉的信心重重滑落，並且公開表明質疑立場。

上個月，丕優研究中心一分民調還指出，僅有28%共和黨人認為應讓投票更加同意，71%表示應在投票前註冊證明投票意願。不過在2018年，其實認為應讓投票更加簡易的共和黨人，比例達48%，凸顯2020年大選為民意轉彎的分水嶺。

然而在全體國人中，認為應讓投票更容易的比例達59%，顯示共和黨人的政治觀已相對弱勢。

不過根據美聯社與公共事務研究中心(AP-NORC Center)民調，72%全體國民同意投票必須以照片驗證身分，這是少數共和黨推動，且受到多數人支持的投票改革方案。但史丹福大學研究指出，照片身分驗證，無法提升選民對選舉正當性的信心。