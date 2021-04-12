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共和黨金主集會 川普又脫稿「飆髒話」罵麥康諾

編譯潘勛／綜合11日電
前總統川普（左）9日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾（右）參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)
前總統川普（左）9日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾（右）參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

前總統川普9日晚間在共和黨大金主集會壓軸演講上，痛罵同黨參院少數黨領袖麥康諾、麥康諾之妻趙小蘭，另表示對前副總統潘斯「很是失望」，讓原本相對寧靜、旨在形塑團結的金主會，再現川普一向「分裂而治」的領導風格。

來源：TODAY YouTube頻道

美聯社11日報導，幕僚原為川普備好演講稿，內容想強調川普依然有心於共和黨，希望共和黨團結，但川普演說時脫稿大暴走，痛罵麥康諾是「死硬輸家」，還揶揄在川普內閣擔任運輸部長的麥妻趙小蘭。

多位與會人士表示，川普說自己對潘斯很失望，另用污言穢語評價麥康諾，再說自己讓趙小蘭當上運輸部長，麥康諾並沒好好感謝他。

每日郵報報導，罵完麥康諾之後，川普遭人覻見11日早晨跑去跟佛州州長德桑提斯打高爾夫，兩人在川普國際俱樂部的高球場交談不斷，川普還揮了幾桿。

川普演說的內容讓某些與會者很不舒服；麥康諾辦公室10日並未應要求而置評。

阿州州長：川普發言「分裂黨內」

立場溫和的阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)10日批評表示，川普在金主會上的發言「分裂黨內」，無益全國共和黨民選官員及全黨團結；換種角度來看，川普講什麼是小事，可一旦引起注意，共和黨就不樂見。

前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)10日離開佛州棕櫚灘時，並沒替川普辯護，只說共和黨若把焦點放在民主黨，會更吃得開。

共和黨全國代表大會舉辦為期兩天的金主高層會，壓軸節目便是川普演說，為此還用接駁車，把與會者由會場的四季大飯店，載去川普海湖莊園宅邸內的新家，聽川普講話。

反對川普者11日在紐約市抗議川普與與共和黨。(Getty Images)
反對川普者11日在紐約市抗議川普與與共和黨。(Getty Images)

共和黨目標：2022奪國會多數

建制派的共和黨參院二把手熊恩(Tom Thune)上「周日福斯新聞」(Fox News Sunday)微微譴責川普演說對麥康諾的攻訐，表示川普的說詞，調性、風格還是老樣子；但他認為麥康諾與川普還是有共同目標，就是2022年奪回國會多數。熊恩表示，說到底，希望這個目標能團結共和黨，想打敗民主黨，最好的方式便是團結。

川普 共和黨 麥康諾

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