貝納「後悔彈劾柯林頓」 新書爆：全是同僚唆使

共和黨 籍前聯邦眾院 議長貝納(John Boehner)在新回憶錄中表示，自己很後悔1998年彈劾 當時總統柯林頓，聲稱全是同僚唆使，純出於政治動機，以為彈劾柯林頓可讓共和黨在下次眾院選舉大勝；貝納另抖出許多共和黨糗事猛料，包括時任眾議員的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)向他雙膝下跪，請求寬恕。

紐約時報報導，貝納表示，現在回憶起來，共和黨因柯林頓與前白宮實習生陸文斯基(Monica Lewinsky)偷情而彈劾他，全出於政治動機，在當時共和黨眾院二把手德雷(Tom DeLay)帶頭下，攻擊柯林頓。

貝納寫道，「依我看來，共和黨彈劾柯林頓只有一個理由，就是德雷此人大力建議；德雷相信，彈劾柯林頓可讓共和黨席捲眾院席次，政治大獲全勝，還說服黨內及基層夠多人，信以為實。」

貝納說，自己不諱言當時他也「誤上賊船」，但現在很後悔，認為當初應該反對那場彈劾案。

書名為「論眾院：華府回憶錄」(On the House: A Washington Memoir，暫譯)的貝納回憶錄另大挖特挖共和黨猛料。比如他批評一些法案想給阿拉斯加州，根本是分肥，結果該州共和黨聯邦眾議員唐揚(Don Young)竟拿把刀，在眾院議場抵住他；貝納寫道，「有時我依然可以記得那玩意兒抵在我喉嚨的感覺。」但紐時指出，兩人後來修好，唐揚結婚時，貝納還當他的伴郎。

貝納還寫道，時任北卡州聯邦眾議員的梅杜斯領導右派「自由黨團」(Freedom Caucus)，想造他的反，結果失敗，「投票後沒多久，人家跟我講，梅杜斯想單獨見我，結果我還搞不懂狀況，他就由沙發滾了下來，在我辦公室地毯雙膝下跪，還不止如此，他併攏雙掌，彷彿要祈禱，記得他好像說，『議長大人，請原諒我吧。』」

貝納寫道，自由黨團那批毫不妥協的菁英，對他們的明星領袖泫然欲泣，真不知會有何感受，「但我不在乎」，自己當時故意讓僵局拖長一點，看著書桌旁的香菸盒，再俯視跪著的梅杜斯，故意問說，「幹嘛下跪呀？」梅杜斯後來擔任前總統川普的幕僚長。