我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

貝納「後悔彈劾柯林頓」 新書爆：全是同僚唆使

編譯潘勛／綜合10日電

共和黨籍前聯邦眾院議長貝納(John Boehner)在新回憶錄中表示，自己很後悔1998年彈劾當時總統柯林頓，聲稱全是同僚唆使，純出於政治動機，以為彈劾柯林頓可讓共和黨在下次眾院選舉大勝；貝納另抖出許多共和黨糗事猛料，包括時任眾議員的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)向他雙膝下跪，請求寬恕。

紐約時報報導，貝納表示，現在回憶起來，共和黨因柯林頓與前白宮實習生陸文斯基(Monica Lewinsky)偷情而彈劾他，全出於政治動機，在當時共和黨眾院二把手德雷(Tom DeLay)帶頭下，攻擊柯林頓。

貝納寫道，「依我看來，共和黨彈劾柯林頓只有一個理由，就是德雷此人大力建議；德雷相信，彈劾柯林頓可讓共和黨席捲眾院席次，政治大獲全勝，還說服黨內及基層夠多人，信以為實。」

貝納說，自己不諱言當時他也「誤上賊船」，但現在很後悔，認為當初應該反對那場彈劾案。

書名為「論眾院：華府回憶錄」(On the House: A Washington Memoir，暫譯)的貝納回憶錄另大挖特挖共和黨猛料。比如他批評一些法案想給阿拉斯加州，根本是分肥，結果該州共和黨聯邦眾議員唐揚(Don Young)竟拿把刀，在眾院議場抵住他；貝納寫道，「有時我依然可以記得那玩意兒抵在我喉嚨的感覺。」但紐時指出，兩人後來修好，唐揚結婚時，貝納還當他的伴郎。

貝納還寫道，時任北卡州聯邦眾議員的梅杜斯領導右派「自由黨團」(Freedom Caucus)，想造他的反，結果失敗，「投票後沒多久，人家跟我講，梅杜斯想單獨見我，結果我還搞不懂狀況，他就由沙發滾了下來，在我辦公室地毯雙膝下跪，還不止如此，他併攏雙掌，彷彿要祈禱，記得他好像說，『議長大人，請原諒我吧。』」

貝納寫道，自由黨團那批毫不妥協的菁英，對他們的明星領袖泫然欲泣，真不知會有何感受，「但我不在乎」，自己當時故意讓僵局拖長一點，看著書桌旁的香菸盒，再俯視跪著的梅杜斯，故意問說，「幹嘛下跪呀？」梅杜斯後來擔任前總統川普的幕僚長。

共和黨 眾院 彈劾

上一則

工會為何組不成？ 亞馬遜員工擔心「2件事」

下一則

共和黨誰出征？ 川普：找對候選人 2024重返白宮

延伸閱讀

川普喊話：共和黨要「找對人」2024重返白宮

川普喊話：共和黨要「找對人」2024重返白宮
周末募款會 金主仍奉川普為共和黨共主

周末募款會 金主仍奉川普為共和黨共主
新冠、世局影響國策 拜登新政有別柯林頓

新冠、世局影響國策 拜登新政有別柯林頓
直播／拜登上任後首場記者會

直播／拜登上任後首場記者會

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14

1張圖看疫情：全美1億8346萬人已打疫苗 27.3%完成接種

2021-04-11 03:00
全美近半數以上的新確診案例發生在五個州，其中包括解封一個月的密西根州。圖為消費者在戶外用餐。(美聯社)

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

2021-04-06 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生