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共和黨誰出征？ 川普：找對候選人 2024重返白宮

編譯潘勛／綜合10日電
川普希望共和黨找對候選人，在2022年奪回國會、2024重返白宮。(路透)
川普希望共和黨找對候選人，在2022年奪回國會、2024重返白宮。(路透)

共和黨趕赴前總統川普宅邸附近辦募款會，川普在10日晚間未公開演講會上對金主們重申，自己依然有心於共和黨，希望找對候選人，在2022年奪回國會、2024重返白宮，言下之意是可能由他人代表共和黨出馬，角逐下屆總統。

美聯社10日報導，據該社取得的川普演說預發稿，川普致詞說，「我們今晚在此相聚，討論共和黨的未來；我們必須做的事，是讓候選人走上必勝之路；今晚我站在諸位跟前，充滿信心，2022年我們勢必奪回眾院、參院，2024年共和黨候選人定會重返白宮。」

共和黨內對川普持續把持該黨政治、似乎無心替共和黨募款、還想再戰2024，已傳出爭吵聲浪，黨內官員則試圖淡化此一不滿。

川普謀士雖表示，川普會強調黨內團結；但美聯社指出，川普脫稿演說也夙負盛名。

共和黨全國代表大會(RNC)本周末奔赴佛州棕櫚灘，舉辦高端金主大會，壓軸演說將由川普擔綱；與會人士大多要有共和黨邀請函才能入內，地點則在距川普海湖山莊僅4哩的四季大飯店，但來賓得搭巴士前往川普俱樂部，才能聽到他演說。

稍早之前，有意2024年大位的候選人都現身致詞，德桑提斯之外，還有南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)、阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、眾院少數黨領袖麥卡錫等人。

雖說共和黨有不少人希望掙脫川普撕裂式的領導，但RNC辦金主大會挑選的地點顯示，至少到目前，川普依然是共和黨無可爭議的共主、最強募款機器。

川普團隊表示，前總統的致詞用意在重申他將繼續領導共和黨；川普謀士米勒(Jason Miller)指出，棕櫚灘將成為新的政治權力中心，川普是共和黨訊息的最佳傳達人。

川普 共和黨 眾院

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