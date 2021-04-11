我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

亞馬遜工會戰 拜登挺工運但「影響力」有限

編譯盧炯燊／綜合10日電
亞馬遜阿拉巴馬州貝森摩倉儲鼓勵員工對是否加入工會一事投票表態；9日投票結果，以71%反對加入工會，使工會運動再次受重挫。(Getty Images)
亞馬遜阿拉巴馬州貝森摩倉儲鼓勵員工對是否加入工會一事投票表態；9日投票結果，以71%反對加入工會，使工會運動再次受重挫。(Getty Images)

亞馬遜位於阿拉巴馬州的倉庫員工上月初投票籌組工會時，拜登總統幾經思量後，在社交媒體播出視頻公開力挺；然而員工9日否決籌組工會，拜登對此卻保持緘默，沉默無聲；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，總統會等到全國勞資關係委員會完成調查後再說。

這個結果凸顯出儘管拜登比近代歷任總統更會利用總統身分來推動工運，但會帶來極大的危險；同時，這個結果也反映出拜登的總統影響力有其局限性，特別在基層勞工中間。

華盛頓郵報分析說，可能因為拜登較遲作出決定而失去影響作用，例如零售、批發及百貨商店工會領袖認為總統的支持來得太遲，但也有其他工會領袖稱讚拜登的支持，加強了工人的聲音。

這次籌組工會失敗，對拜登來說是好壞參半。目前美國正經歷後川普時代的新民粹主義，拜登正經歷不斷變化的政治格局。

共和黨人頻頻攻擊大企業在社會問題上所採取的立場，佛州共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)支持亞馬遜員工組織工會運動，並指責亞馬遜的高層發動文化戰，反對勞工階層所存在的價值。

而拜登領導的民主黨也正在靠攏工會，支持它們爭取提高最低工資。

在同樣爭取工會的支持下，共和黨人將拜登描繪成只是工會領袖的盟友，而非基層工會會員的友人，而這次投票結果也證明，拜登對勞工階層的吸引力遠遠低於他的意願。

資深共和黨策略家、奧克拉荷馬州聯邦眾議員柯爾(Tom Cole)認為，這肯定會給拜登帶來挫折，對工會領袖來說同樣是一個重大挫折。拜登在去年總統選舉期間，獲得不少工會領袖支持。

儘管籌組工會失敗，但民主黨人與工會領袖認為，拜登利用了自己的政治資本作為推動的努力，說明他是「最親工會」的總統。

拜登 共和黨 亞馬遜

上一則

不理疫情 悼親王 鮮花湧白金漢宮、溫莎堡

下一則

工會為何組不成？ 亞馬遜員工擔心「2件事」

延伸閱讀

遏止移民湧向邊境 拜登政府擬花錢擺平

遏止移民湧向邊境 拜登政府擬花錢擺平
拜登編1.5兆元預算 教育增41% 軍費僅多1.6%

拜登編1.5兆元預算 教育增41% 軍費僅多1.6%

全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑

全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑
競爭政策大多繼承川普 拜登對中至少強硬2年

競爭政策大多繼承川普 拜登對中至少強硬2年

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14

1張圖看疫情：全美1億8346萬人已打疫苗 27.3%完成接種

2021-04-11 03:00
全美近半數以上的新確診案例發生在五個州，其中包括解封一個月的密西根州。圖為消費者在戶外用餐。(美聯社)

解封1個月 密西根新病例冠全國 246人打完疫苗仍染疫

2021-04-06 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生