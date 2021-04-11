亞馬遜工會戰 拜登挺工運但「影響力」有限

亞馬遜阿拉巴馬州貝森摩倉儲鼓勵員工對是否加入工會一事投票表態；9日投票結果，以71%反對加入工會，使工會運動再次受重挫。(Getty Images)

亞馬遜 位於阿拉巴馬州的倉庫員工上月初投票籌組工會時，拜登 總統幾經思量後，在社交媒體播出視頻公開力挺；然而員工9日否決籌組工會，拜登對此卻保持緘默，沉默無聲；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，總統會等到全國勞資關係委員會完成調查後再說。

這個結果凸顯出儘管拜登比近代歷任總統更會利用總統身分來推動工運，但會帶來極大的危險；同時，這個結果也反映出拜登的總統影響力有其局限性，特別在基層勞工中間。

華盛頓郵報分析說，可能因為拜登較遲作出決定而失去影響作用，例如零售、批發及百貨商店工會領袖認為總統的支持來得太遲，但也有其他工會領袖稱讚拜登的支持，加強了工人的聲音。

這次籌組工會失敗，對拜登來說是好壞參半。目前美國正經歷後川普時代的新民粹主義，拜登正經歷不斷變化的政治格局。

共和黨 人頻頻攻擊大企業在社會問題上所採取的立場，佛州共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)支持亞馬遜員工組織工會運動，並指責亞馬遜的高層發動文化戰，反對勞工階層所存在的價值。

而拜登領導的民主黨也正在靠攏工會，支持它們爭取提高最低工資。

在同樣爭取工會的支持下，共和黨人將拜登描繪成只是工會領袖的盟友，而非基層工會會員的友人，而這次投票結果也證明，拜登對勞工階層的吸引力遠遠低於他的意願。

資深共和黨策略家、奧克拉荷馬州聯邦眾議員柯爾(Tom Cole)認為，這肯定會給拜登帶來挫折，對工會領袖來說同樣是一個重大挫折。拜登在去年總統選舉期間，獲得不少工會領袖支持。

儘管籌組工會失敗，但民主黨人與工會領袖認為，拜登利用了自己的政治資本作為推動的努力，說明他是「最親工會」的總統。