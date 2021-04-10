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全美已2成完成接種 群體免疫仍有一大段距離

記者顏伶如╱綜合報導
圖為目前已成為全美新重疫區的密西根州，努力推動居民施打疫苗。(美聯社)
圖為目前已成為全美新重疫區的密西根州，努力推動居民施打疫苗。(美聯社)

美國部分地區難推廣施打

新冠疫苗推廣在美國不斷傳出好消息，但在世界上其他國家，狀況則相對嚴峻；全美至今已有兩成人口完成疫苗接種(fully vaccinated )；但越來越多跡象顯示，美國某些地區恐怕已經來到推廣新冠疫苗施打的天花板，距離達到群體免疫(herd immunity)還有一大段目標要走。

世界衛生組織(WHO)支持的新冠疫苗全球取得機制(COVAX)，目標則是在2021年底前，為參與國家提供最高兩成人口的疫苗劑量，但專家表示，達標恐怕有實際困難。

全美至今已有兩成人口完成疫苗接種。(美聯社)
全美至今已有兩成人口完成疫苗接種。(美聯社)

有無疫苗？各國差別逐漸擴大

有疫苗與沒疫苗之間的差別逐漸擴大，不止讓缺乏疫苗資源的國家備感挫折，疫情可能也會因此越拖越長。

過去幾個月裡，美國防疫工作重點主要在於讓希望接種疫苗的民眾都有疫苗可打，人數越多越好，越快完成接種越好；而疫苗推廣計畫的重點也將轉移到說服不願施打疫苗的民眾。

非營利進步派消費者權益保護團體「公共公民」(Public Citizen)醫療取得研究員瑞茲維(Zain Rizvi)說：「許多國家如果能在年底之前趕上美國現在的疫苗施打率，就算非常幸運了。」

以色列已有57%人口完全接種

到目前為止，在這場全球疫苗競賽中，稱霸的還是相對富有的少數國家，其中最明顯的例子是以色列，截至7日為止，全國人口已有57%已完全接種。智利也有22%已經完全接種；英國正在加速推廣疫苗施打，但刻意延緩第二劑疫苗的施打時間，用意在於盡可能讓更多民眾施打第一劑疫苗。

富有國家與疫苗廠商訂定優先出貨契約、對疫苗下達出口禁令以及屯積疫苗等手段，導致疫苗全球供應量不足，許多國家為了取得疫苗而手忙腳亂。

COVAX機制已經完成3800萬劑疫苗配送，但分配給100個經濟體，對於當地人口來說，能夠形成的防疫保護力仍然相當微薄。

瑞士日內瓦高級國際關係學院(Graduate Institute, Geneva，IHEID)全球健康研究中心(Global Health Center)主任文水麗(Suerie Moon)指出，看到少數疫苗被送到世界各地許多國家，頗為振奮人心，「但整體狀況還是令人擔心而不是放心的，因為有很多狀況並沒有進行得很順利」。

世界衛生組織日前公布報告指出，全球迄今已生產的6億9000萬劑新冠疫苗當中，到目前為止僅約2%送往非洲。

許多衛生專家與政府官員在過去幾個月間提出呼籲，希望富有國家不僅應該承擔道義責任，消弭疫苗資源的貧富差距，還應該考量實際利益，因為除非某個比例的全球人口完成疫苗接種，否則全球經濟不可能復甦，新冠病毒還會繼續突變，繼續傳播。

全美近20%民眾已完全接種新冠疫苗， 領先許多國家，但繼續再推動遇到阻力。(美聯...
全美近20%民眾已完全接種新冠疫苗， 領先許多國家，但繼續再推動遇到阻力。(美聯社)

疫苗 美國 防疫

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