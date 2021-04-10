世衛：全球新冠周增逾400萬例、死亡增7.1萬人

全球新冠肺炎的確診病例和死亡數字仍在持續增加，幾乎沒有一個地方可倖免於新冠病毒的襲擊；世界衛生組織9日擔心，由於新的變種病毒以及太多國家及地區過早結束限制措施，將使感染率迅速飆升。

世衛組織發言人瑪格麗特‧哈里斯(Margaret Harris)9日在日內瓦的疫情 簡報會上指出，全球新冠病毒感染數字過去六個星期持續上升，過去三周的死亡人數也在增加。

世衛最新的每周疫情數字顯示，上周增加了400多萬個病例，新增死亡人數7萬1000多人，即增加11%。

令人關注的是，感染、住院及死亡病例的上升勢頭，也出現在已開展接種疫苗 的國家及地區，因此那些尚未大規模接種的國家，情況更令人擔憂。

目前只有實行了大規模接種疫苗的以色列及英國情況良好，即使是美國，接種疫苗數字雖領先於全球，但新病例仍有小幅上升。這對於一些仍未廣泛接種疫苗的國家及地區來說，新病例更是大幅上升。

土耳其正是其中之一，它主要受到英國變種病毒的攻擊；土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)為了提振經濟，提早於3月初解除了封城限制，感染數字隨即反彈，迫使宣布新的限制，包括餐館要暫時關門。

伊朗的死亡人數也在上升，全國257個城市開始實施新的限制措施，公園、酒店、購物中心、食肆等全部停業，為期10天。

在亞洲其他國家及地區，巴基斯坦限制城市之間的往來；泰國的限制措施使即將到來的潑水節活動無法舉行；日本也在東京奧運 舉行前逐步採取更嚴厲的限制。

歐洲方面，早前由於疫苗供應短缺，防疫情況惡劣，現在供應情況略有改善。其中德國8日加快疫苗接種，單日施打了72萬劑，相當於已有14.7%的人口最少接種了一劑。

哈里斯表示，其實全球各國都知道如何應對感染率的激增，就是接種疫苗；她重申即使已接種疫苗，仍須繼續戴口罩等防疫措施。