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CDC：嬌生疫苗安全無虞 不適反應機率低且不嚴重

編譯洪毅╱綜合9日電
嬌生公司與合作藥廠、Emergent BioSolutions在巴爾的摩的工廠生產中頻頻出包，生產量銳減，下周各地嬌生疫苗數量告急。(Getty Images)
嬌生公司與合作藥廠、Emergent BioSolutions在巴爾的摩的工廠生產中頻頻出包，生產量銳減，下周各地嬌生疫苗數量告急。(Getty Images)

全國數州傳出接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗後產生不適反應的案例，部分地區暫停接種，不過聯邦疾病防治中心(CDC)表示「沒有需要擔心的理由」；而另一方面，巴爾的摩嬌生疫苗廠房汙染，影響產量，開始浮現，下周疫苗配送將大減近九成之多，勢將影響接種進度。

不適反應案例出現在科羅拉多州、愛阿華州、喬治亞州、北卡羅來納州等地，其中北卡衛生及公共服務廳及維克郡(Wake County)，還有科州及喬治亞州一接種中心宣布暫停接種嬌生疫苗；據維克郡官員說法，「不適反應」案例符合與此前新冠疫苗出現的副作用反應，並無特別之處。

CDC檢視最新案例後認為「沒有需要擔心的理由」，事實上，嬌生疫苗不適反應機率低且不嚴重：維克郡一接種中心接種2300劑嬌生疫苗後，出現18例不適反應，其中僅四例需要住院，且其中三人已經出院；而科州的接種中心接種1700劑後，亦僅13人出現不適反應。

生產頻出包下周減產量

但就算CDC建議應當繼續接種嬌生疫苗，全國的嬌生疫苗卻將在下周「大缺貨」；加州的嬌生疫苗配送額將從本周的57萬2700劑降至6萬7600劑、德州從39萬2100劑降至4萬6300劑、佛羅里達州從31萬3200劑降至3萬7000劑，紐約州則從29萬4000劑以上降至不到3萬5000劑。

關島則從1萬6900劑降至「0」；而當前這波疫情升溫情勢最嚴峻的密西根州，就算州長請求優先集中疫苗配送，但在聯邦政府仍堅持按人口配送的現實下，嬌生疫苗的配送額將從14萬8000劑降至1萬7500劑，降幅達88%。

在全國範圍內，嬌生疫苗的配送額將從本周的490萬劑降至70萬劑，降幅86%。

與莫德納(Moderna )及輝瑞(Pfizer)疫苗相比，嬌生疫苗生產劑量較少，但是只須接種一劑的特點，受到全國許多農村、較孤立地區或是流動人口的歡迎；許多州長擔憂，嬌生疫苗大缺貨將影響接種進度。

嬌生疫苗大缺貨的原因，是其合作藥廠在巴爾的摩的廠房中，誤讓嬌生疫苗的產線受到用於阿斯特捷利康(AstraZeneca)AZ疫苗成分的汙染，估計1500萬劑嬌生疫苗就此報廢；目前美國尚未核可AZ疫苗接種。

嬌生預計，如果開廠房獲得聯邦政府批准、重新生產疫苗，屆時嬌生疫苗在全國範圍內每周可配送800萬劑。

疫苗 嬌生 北卡羅來納州

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