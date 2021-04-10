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舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑

編譯郭宣含╱綜合9日電

全美約五分之一人口完成疫苗接種，約三分之一人口已接種至少一劑疫苗，儘管聯邦政府加緊疫苗接種速度，但聯邦疾病防治中心(CDC)公布新冠變種病毒數據顯示，英國變種病毒超越巴西新冠變種病毒，成為國內主流病毒；同時密西根州過去一周新增確診率居全國之冠，聯邦政府急於提供更多資源協助疫苗接種、檢測與治療，控制該州疫情擴散。

根據CDC9日數據，全美逾1億1根據CDC9日數據，全美逾1億1443萬人(約占總人口34.5%)已至少接種一劑疫苗，逾6820萬人(20.5%總人口)已完成接種，包括須施打兩劑的輝瑞和莫德納疫苗，以及嬌生單劑疫苗。

443萬人(約占總人口34.5%)已至少接種一劑疫苗，逾6820萬人(20.5%總人口)已完成接種，包括須施打兩劑的輝瑞和莫德納疫苗，以及嬌生單劑疫苗。

根據約翰霍普金斯大學9日數據，全球新冠肺炎確診1億3448萬4820例，死亡291萬2881人；美國新冠確診3108萬839例，死亡56萬1038人。

雖然美國擴大疫苗接種，但新冠確診人數又見攀升，8日新增確診近8萬例，公衛人員警告，現有多種高傳染力的新冠變種病毒傳播，可能是密西根和加州等州疫情再度轉烈的原因。

美國新冠病毒基因定序率低，能檢測的變種病毒案例有限；CDC於8日公布新冠變種病毒的新數據，包括巴西、英國和南非新冠變種病毒，這三種病毒都被認為比原病毒株更具傳染力，且與更多重症和死亡案例有關。

最先於英國發現的B.1.1.7變種病毒在50州共計造成近2萬例確診，成為美國主要病毒株；而P.1巴西新冠變種病毒則首次落居次位，全美至少已有434人感染P.1巴西變種病毒，以佛羅里達、伊利諾和麻州最多。

CDC在3月25日公布僅有79例P.1確診案例，但兩周後的現在攀升至逾400例；麻州熱門海灘景點鱈魚角(Cape Cod)成為巴西變種病毒的熱點，麻州逾百例確診者帶有P.1變種病毒株。

根據CDC統計，密西根州過去一周平均每10萬人有492人確診，遠高於疫情第二嚴重的新澤西州的328人；白宮9日表示，華府將極力提供聯邦資源協助疫苗接種、檢測與治療，但必須根據各州人口分配疫苗，因此不會提供密州更多疫苗。

密州州長葛瑞琴．惠特默(Gretchen Whitmer)強烈建議實施為期兩周防疫令，且不排除未來實施禁令，「單靠政策無法改變疫情趨勢，我們需要大家加緊防疫並負起個人責任。」

拜登總統8日晚間致電惠特默討論密州疫情，但因應行動不包括提供大量疫苗，惠特默與密州州議員則盼分配到更多疫苗；拜登表示，聯邦政府擬協助密州加強疫苗分配，加強檢測能力並提供新冠療方。

截至8日，密州接種率在州排名第35名，密州約40%的16歲以上州民已接種至少一劑疫苗。

疫苗 變種病毒 CDC

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