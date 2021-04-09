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紐約市西奈山醫院 開創全球氣管移植首例

記者胡玉立／綜合報導
紐約市西奈山醫院醫療團隊首次完成氣管移植外科手術。(美聯社)
紐約市西奈山醫院醫療團隊首次完成氣管移植外科手術。(美聯社)

「氣管移植」被視為是移植醫學領域的最後一項重大挑戰，在醫界歷經多年的失敗嘗試之後，紐約市西奈山醫院醫療團隊宣布，他們首次完成氣管移植外科手術。

在1月中旬接受這項歷史性氣管移植手術的患者，是來自紐約布朗士、56歲的索妮亞·賽恩(Sonia Sein)；她六年前因嚴重哮喘發作住院，因插管時間太長，導致氣管受損，醫師試圖動手術修復失敗，最後採取氣管切除術插入導管。

賽恩因為氣切，生活大受影響，一度痛不欲生；她說，大約四年前，她沮喪到一度想請醫師將氣切導管移除，終止自己的生命；但同時她也發現，紐約市西奈山醫院在研究氣管移植，只是尚未準備好在人類身上嘗試。

賽恩說，她「隔天開始拚命打電話給他們，一直打到有人回電話並約好看診為止。」

去年年底，賽恩收到西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)研究員、外科醫師簡登(Eric Genden)回訊，說他「準備一試」。

簡登指出，「氣管移植手術看來簡單，但它不只是一根管子，而是非常複雜的器官，內部襯有可同步跳動的纖毛，幫忙把微粒從肺部清除。」

氣管移植最大的挑戰，是將血液輸送到氣管，幾十年來，醫界普遍認為「氣管無法移植，只能重建」，因為理論上，血液供應是由微血管網絡支持，無法透過外科手術重新連接。2008年，義大利外科醫師馬基亞里尼(Paolo Macchiarini)以實驗室幹細胞長成的氣管移植至人造骨骼上，曾引起全球關注，只是大多數患者後來死亡，馬基亞里尼遭到抨擊，最後停止嘗試。

簡登認為，實驗室幹細胞研究數據非常驚人，「是氣管移植的未來」，他決心繼續推動；他還指出，只要幾根直徑約為義大利麵條寬度的血管，就可以為氣管提供充足的血液供應。

1月中旬，簡登花了18個小時為賽恩進行氣管移植手術；包括從捐贈者身上獲取氣管、再連接多條靜脈和動脈，為新器官建立血液供應。賽恩接受新氣管移植後，容忍情況良好，她自己的細胞也在新氣管裡長出纖毛。簡登說：「這正是我們夢寐以求的事。」

聖路易斯華盛頓大學外科醫師、世界知名胸腔外科專家帕特森(G. Alexander "Alec" Patterson)表示，「這項手術令人振奮。」但他也表示，要花數月時間才能知道手術是否完全成功；而且現階段氣管移植不會成為常態，例如氣管腫瘤患者就不宜進行，對於有氣管缺陷的新生兒來說，手術難度也很大。

但像賽恩這樣氣管受損的患者來說，氣管移植可能是不錯的選擇；賽恩說：「等天氣回暖時，我第一件事就是去沙灘散步。我已經六年沒去沙灘走走，想再次感覺腳趾上的沙粒。」

紐約市 義大利 布朗士

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