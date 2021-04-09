罕見「異期復孕」 孕期隔3周又懷孕 39歲生下雙胞胎

這對雙胞胎已逾半歲，妹妹羅莎莉的成長也逐漸追上哥哥諾亞。(取材自roberts.supertwins Instagram)

39歲的英國女子麗貝卡·羅伯茨(Rebecca Roberts)與伴侶為不孕症苦惱一年多後，歡喜受孕成功；第一次超音波檢查，醫師說她懷下單胎，但一個月後的第二次超音波檢查，醫生赫然發現，羅伯茨的子宮裡出現了第二個胎兒。

產科醫師在多次掃描後確認，這是醫學史上罕見的「異期復孕」(Superfetation) ，兩名胎兒的懷孕時間點相隔三周。

去年9月17日，羅伯茨成功剖腹產下一男一女雙胞胎，大的取名諾亞(Noah)、小的叫羅莎莉(Rosalie)；儘管兩個寶寶的體型大小和發展明顯有別，仍洋溢著濃濃手足情。

全球至今有多少「異期復孕」案例不得而知，但2008年發表在歐洲婦產科和生殖生物學雜誌報告指出，當時全球有記錄的這種現象少於十例。

羅伯茨回憶自己懷孕第12周的超音波檢查，當醫師發現第二個胎兒，而且明顯發育欠佳時，她的興奮頓時轉為震驚，房間裡一片寂靜；「我以為發生了很可怕的事。超音波醫師看著我說，『你知道你懷的是雙胞胎嗎？』」

羅伯茨的產科醫師沃克(David Walker)表示，他行醫25年從未見過此事，「因為第二個胎兒小很多，我們很擔心，但定期掃描看到小的那個胎兒增長率始終落後三周，我們明白這正是『異期復孕』。」

沃克表示，羅伯茨懷孕後「沒有停止排卵，在第一個卵受孕後約三、四周排出了另一個卵，該卵以某種方式奇蹟受精並植入子宮。」沃克曾擔心胎兒發展情況，但後來兩個胎兒的增長率都很高。

羅伯茨表示，隨著時間過去，她和43歲的伴侶韋弗(Rhys Weaver)開心接受了懷下兩個單獨受孕寶寶的「瘋狂」事實。

考慮到這種懷孕現象極其罕見，加上羅伯茨的年齡產下雙胞胎有一定風險，他們一度被告知小的那個寶寶可能會因早產而活不了；孕期剛過33周，較小胎兒的臍帶無法正常工作，成長開始受影響，醫師認為分娩時候已到。

儘管兩個寶寶預產期不同，但9月17日羅伯茨以剖腹產生下了他們；諾亞先出生，體重4磅10盎司；兩分鐘後，妹妹羅莎莉也向人間報到，重2磅7盎司。兩個嬰兒都被送往新生兒加護病房，諾亞在醫院只待了三周，羅莎莉則待了95天。

39歲的英國女子麗貝卡·羅伯茨出現罕見的「異期復孕」，兩胎兒的懷孕時間點相隔三周。(取材自roberts.supertwins Instagram)

羅伯茨說，「見到兩個剛出生的寶寶，真的是絕美。」韋弗說，「那是我這輩子最美好的感覺。」聖誕節 前夕，這對夫婦終於獲准把羅莎莉帶回家。

如今，這對雙胞胎已逾半歲，羅莎莉的成長也逐漸追上哥哥諾亞。羅伯茨和韋弗持續在社群媒體 Instagram上記錄這對神奇寶寶的成長，吸引了成千上萬人追踪觀看。

羅伯茨說：「我們希望人們能一直看到他們的成長故事。奇蹟可能發生，我的孩子就是證明。」