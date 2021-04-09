我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

罕見「異期復孕」 孕期隔3周又懷孕 39歲生下雙胞胎

記者胡玉立／綜合報導
這對雙胞胎已逾半歲，妹妹羅莎莉的成長也逐漸追上哥哥諾亞。(取材自roberts.supertwins Instagram)
這對雙胞胎已逾半歲，妹妹羅莎莉的成長也逐漸追上哥哥諾亞。(取材自roberts.supertwins Instagram)

39歲的英國女子麗貝卡·羅伯茨(Rebecca Roberts)與伴侶為不孕症苦惱一年多後，歡喜受孕成功；第一次超音波檢查，醫師說她懷下單胎，但一個月後的第二次超音波檢查，醫生赫然發現，羅伯茨的子宮裡出現了第二個胎兒。

產科醫師在多次掃描後確認，這是醫學史上罕見的「異期復孕」(Superfetation) ，兩名胎兒的懷孕時間點相隔三周。

去年9月17日，羅伯茨成功剖腹產下一男一女雙胞胎，大的取名諾亞(Noah)、小的叫羅莎莉(Rosalie)；儘管兩個寶寶的體型大小和發展明顯有別，仍洋溢著濃濃手足情。

全球至今有多少「異期復孕」案例不得而知，但2008年發表在歐洲婦產科和生殖生物學雜誌報告指出，當時全球有記錄的這種現象少於十例。

羅伯茨回憶自己懷孕第12周的超音波檢查，當醫師發現第二個胎兒，而且明顯發育欠佳時，她的興奮頓時轉為震驚，房間裡一片寂靜；「我以為發生了很可怕的事。超音波醫師看著我說，『你知道你懷的是雙胞胎嗎？』」

羅伯茨的產科醫師沃克(David Walker)表示，他行醫25年從未見過此事，「因為第二個胎兒小很多，我們很擔心，但定期掃描看到小的那個胎兒增長率始終落後三周，我們明白這正是『異期復孕』。」

沃克表示，羅伯茨懷孕後「沒有停止排卵，在第一個卵受孕後約三、四周排出了另一個卵，該卵以某種方式奇蹟受精並植入子宮。」沃克曾擔心胎兒發展情況，但後來兩個胎兒的增長率都很高。

羅伯茨表示，隨著時間過去，她和43歲的伴侶韋弗(Rhys Weaver)開心接受了懷下兩個單獨受孕寶寶的「瘋狂」事實。

考慮到這種懷孕現象極其罕見，加上羅伯茨的年齡產下雙胞胎有一定風險，他們一度被告知小的那個寶寶可能會因早產而活不了；孕期剛過33周，較小胎兒的臍帶無法正常工作，成長開始受影響，醫師認為分娩時候已到。

儘管兩個寶寶預產期不同，但9月17日羅伯茨以剖腹產生下了他們；諾亞先出生，體重4磅10盎司；兩分鐘後，妹妹羅莎莉也向人間報到，重2磅7盎司。兩個嬰兒都被送往新生兒加護病房，諾亞在醫院只待了三周，羅莎莉則待了95天。

39歲的英國女子麗貝卡·羅伯茨出現罕見的「異期復孕」，兩胎兒的懷孕時間點相隔三周...
39歲的英國女子麗貝卡·羅伯茨出現罕見的「異期復孕」，兩胎兒的懷孕時間點相隔三周。(取材自roberts.supertwins Instagram)

羅伯茨說，「見到兩個剛出生的寶寶，真的是絕美。」韋弗說，「那是我這輩子最美好的感覺。」聖誕節前夕，這對夫婦終於獲准把羅莎莉帶回家。

如今，這對雙胞胎已逾半歲，羅莎莉的成長也逐漸追上哥哥諾亞。羅伯茨和韋弗持續在社群媒體Instagram上記錄這對神奇寶寶的成長，吸引了成千上萬人追踪觀看。

羅伯茨說：「我們希望人們能一直看到他們的成長故事。奇蹟可能發生，我的孩子就是證明。」

社群媒體 聖誕節

上一則

拜登解房荒 「利誘」地方政府改變土地使用法規

下一則

紐約市西奈山醫院 開創全球氣管移植首例

延伸閱讀

懷孕3周後又懷孕 39歲媽生下1大1小雙胞胎

懷孕3周後又懷孕 39歲媽生下1大1小雙胞胎
「再通膨」蠢動 新興市場緊張

「再通膨」蠢動 新興市場緊張
「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬

「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬
男離職討915元工資…老闆竟給9萬枚1分錢硬幣 丟車道上

男離職討915元工資…老闆竟給9萬枚1分錢硬幣 丟車道上

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53

1張圖看疫情：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

2021-04-08 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光