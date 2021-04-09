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中國7「超級電腦」公司 美禁企業往來

記者顏伶如／綜合報導

拜登政府持續對中國科技企業施壓，商務部8日宣布將七家與中國軍方有關的中國企業及政府實驗室列入出口管制實體清單(Entity List)，限制美國企業與這些中國企業往來，理由是這些企業及官方實驗室協助打造百萬兆級超級運算電腦(exascale computer)，讓中國軍方得以發展核子及其他先進武器。

被列入清單的包括：天津飛騰信息技術有限公司(Tianjin Phytium Information Technology)、上海集成電路技術與產業促進中心(Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center)、深圳市信維微電子有限公司(Sunway Microelectronics)，外加分別位於濟南、深圳、無錫、鄭州的四所國家超級計算中心(National Supercomputing Centers)。

商務部表示，七家中國企業都和超級電腦(supercomputing，又稱超級計算機)領域有關，曾協助中國政府增進軍事現代化，或曾參與大規模毀滅性武器(Weapons of Mass Destruction，WMD)計畫。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在聲明中說，超級電腦能力對發展幾乎所有的現代化武器及國家安全系統而言，具有重要影響；商業部將持續運用所有權限，防止中國將美國科技運用於發展導致動盪的軍事現代化計畫。

商務部出口管制實體清單存在多年，但從前總統川普任內開始，美國政府開始將中國企業迅速加進清單，身為國際電子通信大廠的華為(Huawei)就是其中一例。

有線電視新聞網(CNN)分析，拜登政府正在檢討川普執政期間訂定的商務部決策，官員似乎傾向於維持美國政府面對中國時的對抗立場。拜登總統接下來即將推動的基礎建設法案中，特別提到來自中國的戰略威脅，並指中國在科技及研發領域裡，都是美國的競爭對手。

「華盛頓郵報」指出，對於這七家中國企業及政府實驗室來說，列入清單意味著不能使用來自美國的科技，除非獲得商務部核可，而申請核可的過程十分困難。

報導指出，一名商務部高層官員說，被列入清單的企業及政府實驗室，所作所為都與美國的國家安全利益背道而馳，美國採取這項手段的主要用意在於，避免美國科技促進中國軍事能力擴張。

中國 美國 商務部

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