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CDC：9月全體學生可回學校上課

編譯林梅婕／綜合8日電

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，根據現階段新冠疫苗接種的進度及免疫人口持續地成長，9月就能讓所有的學生回校園上課，不再需要以居家遠端的模式授課。

瓦倫斯基與美國廣播公司(ABC)節目「早安美國」(Good Morning America)的首席醫學記者珍妮佛‧艾許頓(Jennifer Ashton)在討論中提到：「我們持續向年長者提供疫苗和病毒檢測，而我也真心希望能看到確診的數字繼續下滑，讓我們可在2021年的9月完全開放校園，孩子們也都能回到教室上課。」

儘管目前兒童尚未具接種疫苗的資格，但瓦倫斯基預測到5月中旬就會開放；她說，屆時無論學生有無接種疫苗，老師和家長也都會接種，同時還會有足夠的病毒檢測試劑，確保校園能正常運作，因此所有學生都應可回到學校上課。

根據疫苗研發藥廠輝瑞(Pfizer)最近公開的試驗數據，年齡介於12歲至15歲的青少年在接種疫苗後同樣有效而且安全；而莫德納(Moderna)疫苗對於青少年的使用安全仍處於研究階段，但瓦倫斯基預測兩種疫苗都可在夏天以前供青少年接種。

不過瓦倫斯基也坦承，年底前還無法通過讓12歲以下兒童接種疫苗的授權。

拜登總統在6日公開向民眾呼籲疫情尚未結束，但表示已有多達80%的教師、教職員和從事兒童照護的員工在3月底前完成至少一劑疫苗的接種；儘管如此，他仍呼籲民眾切勿鬆懈防疫：「我們要讓3億人完成疫苗接種，而我們的進度還不到一半，現在還不是慶祝的時候。」

疫苗 美國 檢測

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