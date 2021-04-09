佛州提告CDC 促准郵輪業盡速復航

佛羅里達州州長德桑提斯8日宣布提告聯邦疾病防治中心(CDC)，要求立即核准郵輪業恢復營運，讓郵輪業享有與航空業同等的待遇。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯8日說，州府已向法院提告聯邦疾病防治中心(CDC )，要求CDC立即核准郵輪 業恢復營運，讓郵輪業享有與航空業同等的待遇。

德桑提斯：禁航令已過時

德桑提斯說，CDC的禁航令已過時，卻傷害佛州 ，因為佛州的郵輪業替經濟製造數十億元的效益，雇用好幾萬名州民。

這位共和黨籍州長說，「我們不相信，僅根據那麼一丁點的證據和資料，聯邦政府就有權力將一大行業封存超過一年」。

CDC上周發布了最新的企業界應對新冠病疫流行守則，卻未解除郵輪業的禁航令。

佛州州府在訴狀中指出，CDC自己都說已打完兩劑疫苗的人，出門旅行染疫風險很低，最新規定也加強了症狀通報要求，並要郵輪業者自己和抵靠港口及地方公衛單位達成合作抗疫的協議。

去年初全球各地紛傳大型郵輪爆發集體感染案例，CDC於3月下令所有郵輪禁止出港，各港口也拒絕原定進港的郵輪靠岸，額外延長了管理人員和乘客「海上漂流」的時間。

佛州 美國3大郵輪根據地

美國三大郵輪根據地都在佛州，包括邁阿密、靠近甘迺迪太空中心的卡納維爾港(Port Canaveral)，以及勞德岱堡附近的艾格來港(Port Everglades)。佛州是美國郵輪業的「首都」，每年從三大港口上下船，從事海上旅遊的人好幾百萬，替佛州經濟帶來源頭活水。

德桑提斯說，CDC的禁令對佛州造成「不成比例的衝擊」，其他國家郵輪多已復航，美國遊客只好飛到巴哈馬登船。業者說，許久不曾聽聞郵輪有集體感染的事了。

白宮發言人莎奇不評論佛州告CDC的官司，但不同意德桑提斯指CDC毫無根據禁航的說法。

她說，CDC的最新規定，就是根據可靠的資料和公衛及醫學指針達成的，它不斷更新，然後公布。

海洋法律師溫可曼(Michael Winkleman)不認為德桑提斯可贏得官司，但公然挺業者，可能會改變民眾的觀感，讓聯邦政府有壓力。他個人看不出甚麼理由，說郵輪無法安全航行。