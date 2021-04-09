打嬌生疫苗出現不適 科州、北卡2中心暫停接種

科羅拉多州一處替民眾接種嬌生新冠疫苗的機構，8日因11名民眾接種後發生不適現象，提早關閉。圖為丹佛市為駕車人設的一處疫苗接種中心。(Getty Images)

澳洲 及菲律賓 AZ接種設限

科羅拉多州一處替民眾接種嬌生 (Johnson & Johnson)新冠疫苗 的機構8日表示，因11名民眾接種後發生不適現象，其中二人送醫院進一步觀察，因此提早關閉；此外，澳洲及菲律賓8日宣布，因阿斯特捷利康(AZ)新冠疫苗有血栓風險，分別限制50歲及60歲以下民眾不得接種。

美聯社報導，北卡羅來納州公衛官員8日也表示，因至少26名民眾接種嬌生疫苗後發生包括暈厥等不適現象，北卡洛麗(Raleigh)的大型新冠疫苗接種中心，已暫停接種該款疫苗，希爾斯堡(Hillsborough)、教堂山(Chapel Hill)兩地診所亦然；4人送醫院做進一步檢查，州方及聯邦公衛官員正在評估本事宜。

位於科州「狄克體育公園球場」的「珊圖拉衛生中心」(Centura Health)在推特發文表示，8日替1700多名民眾接種嬌生疫苗，11人出現不適症狀，比率為0.62%，因此提前關閉，受影響而無法接種的640人改排在11日施打。

科州官員：不影響其他中心

科州官員另行發表聲明說，8日在當地接種疫苗的其他民眾毋需擔心，不適反應一般都會立即出現，公衛提供單位會在施打疫苗後，觀察至少15分鐘，如有過敏病史者要觀察30分鐘；珊圖拉衛生中心事件不影響其他疫苗接種中心。

自3月以來，嬌生疫苗已在科州施打近8萬劑，該州已接種至少一劑新冠疫苗者逾190萬人，其114萬5039人已完成整個疫苗接種過程。

另外，因歐盟官方7日指出，發現某些成人接種AZ新冠疫苗後，會發生血栓，亞洲國家菲律賓8日宣布，暫停60歲以下國人接種該公司疫苗；澳洲則建議50歲以下民眾接種輝瑞疫苗。歐盟藥管單位表示，依然相信AZ疫苗利大於弊。