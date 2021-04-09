我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

打嬌生疫苗出現不適 科州、北卡2中心暫停接種

編譯潘勛／綜合8日電
科羅拉多州一處替民眾接種嬌生新冠疫苗的機構，8日因11名民眾接種後發生不適現象，提早關閉。圖為丹佛市為駕車人設的一處疫苗接種中心。(Getty Images)
科羅拉多州一處替民眾接種嬌生新冠疫苗的機構，8日因11名民眾接種後發生不適現象，提早關閉。圖為丹佛市為駕車人設的一處疫苗接種中心。(Getty Images)

澳洲及菲律賓 AZ接種設限

科羅拉多州一處替民眾接種嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗的機構8日表示，因11名民眾接種後發生不適現象，其中二人送醫院進一步觀察，因此提早關閉；此外，澳洲及菲律賓8日宣布，因阿斯特捷利康(AZ)新冠疫苗有血栓風險，分別限制50歲及60歲以下民眾不得接種。

美聯社報導，北卡羅來納州公衛官員8日也表示，因至少26名民眾接種嬌生疫苗後發生包括暈厥等不適現象，北卡洛麗(Raleigh)的大型新冠疫苗接種中心，已暫停接種該款疫苗，希爾斯堡(Hillsborough)、教堂山(Chapel Hill)兩地診所亦然；4人送醫院做進一步檢查，州方及聯邦公衛官員正在評估本事宜。

位於科州「狄克體育公園球場」的「珊圖拉衛生中心」(Centura Health)在推特發文表示，8日替1700多名民眾接種嬌生疫苗，11人出現不適症狀，比率為0.62%，因此提前關閉，受影響而無法接種的640人改排在11日施打。

科州官員：不影響其他中心

科州官員另行發表聲明說，8日在當地接種疫苗的其他民眾毋需擔心，不適反應一般都會立即出現，公衛提供單位會在施打疫苗後，觀察至少15分鐘，如有過敏病史者要觀察30分鐘；珊圖拉衛生中心事件不影響其他疫苗接種中心。

自3月以來，嬌生疫苗已在科州施打近8萬劑，該州已接種至少一劑新冠疫苗者逾190萬人，其114萬5039人已完成整個疫苗接種過程。

另外，因歐盟官方7日指出，發現某些成人接種AZ新冠疫苗後，會發生血栓，亞洲國家菲律賓8日宣布，暫停60歲以下國人接種該公司疫苗；澳洲則建議50歲以下民眾接種輝瑞疫苗。歐盟藥管單位表示，依然相信AZ疫苗利大於弊。

疫苗 嬌生 澳洲

上一則

前NFL球星槍殺5人 逃回老家自轟身亡

下一則

中國7「超級電腦」公司 美禁企業往來

延伸閱讀

澳洲、菲律賓加入歐洲國家 對AZ疫苗設年齡限制

澳洲、菲律賓加入歐洲國家 對AZ疫苗設年齡限制
快看世界／AZ疫苗血栓病例罕見 但年輕女性更大風險

快看世界／AZ疫苗血栓病例罕見 但年輕女性更大風險
歐洲人權法院：強制接種疫苗是民主社會所必需

歐洲人權法院：強制接種疫苗是民主社會所必需
武漢大學專家：「疫苗護照」或將損害基本自由

武漢大學專家：「疫苗護照」或將損害基本自由

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53

1張圖看疫情：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

2021-04-08 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光