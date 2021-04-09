變種病毒倍增 密州最慘 佛奇：疫苗與疫情的競賽

美國新冠疫情出現反覆，達到「令人高度憂心的程度」，其中又以密西根州的最糟。圖為安娜堡餐館開放未隔離的戶外用餐。(路透)

美國 新冠疫情 出現反覆，據分析，變種毒株成倍增加，已成為美國第四波疫情的決定性因素，其中又以密西根州的疫情最糟；過去一周，全美每天新增逾6萬5000例，死亡也增加，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)形容，疫情達到「令人高度憂心的程度」。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，率先在英國發現的B.1.1.7變種病毒占全美病例27%，這種發展趨勢符合官員數月前的預期，另外兩種率先在南非和巴西發現的B.1.351和P.1變種毒株也陸續在美出現病例。

CDC周四數據顯示，全美已有1萬9554宗B.1.1.7病例，424宗B.1.351病例和434宗P.1病例。

「我們持續給病毒更多機會擴散，導致變種毒株出現。」領導研究P.1毒株的哥倫比亞大學華裔病毒學家何大一(David Ho)說：「我們愈快讓每個人接種疫苗 ，就能愈快遏止病毒擴散，降低變種毒株出現的機會。」

東北部與中西部飽受變種毒株所苦，官員請聯邦配發更多疫苗以減緩病毒擴散。麻州亞茅斯鎮(Yarmouth)健康主任墨菲(Bruce Murphy)呼籲聯邦配發更多疫苗，當地人口僅約2萬3000人，卻有82人確診，正接受治療。

美國新冠疫情出現反覆，達到「令人高度憂心的程度」，其中又以密西根州的最糟。圖為安娜堡餐館開放未隔離的戶外用餐。(路透)

密西根州是全美疫情最糟之處，新增確診病例自3月7日的1503例，增至4月7日的逾8000例，7日病歿30人；過去一周平均每10萬人新增470例，超過當地去年12月任何一天的情況；若以周來看，過去一周日增逾6700例，增幅同比一周前多24%。

全美過去七天每日新增逾6萬5000例；每日新增病例中僅九州趨緩，其中又以阿拉巴馬的33%跌幅最大，另有13州走揚，其中又以內布拉斯加的52%增幅最明顯。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至8日，美國至少3099萬6784人確診、已知56萬35人死亡。

美國力促國民接種疫苗，目前已有超過33%、逾1億1200萬人至少接種一劑疫苗，約25%、超過6600萬成人已完成接種。

佛奇指現在是疫苗與疫情在競賽，呼籲國民「撐著，現在還不是宣稱不成熟的勝利的時候」。