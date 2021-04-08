我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

傳播更快更毒 CDC：英國變種病毒已成美國最普遍病毒株

編譯陳韻涵／綜合7日電
CDC表示，率先在英國發現的B.1.1.7新冠病毒變種毒株，已是美國最普遍的新冠毒株。(Getty Images)
CDC表示，率先在英國發現的B.1.1.7新冠病毒變種毒株，已是美國最普遍的新冠毒株。(Getty Images)

儘管管美國加速擴大疫苗接種，新冠肺炎確診案例增減幅度卻不大，據信與最早在英國發現的B.1.1.7新冠病毒變種毒株，已成為美國最普遍的新冠感染毒株有關；聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)7日表示，全美新冠肺炎新增病例過去近四周來的漲幅，B.1.1.7等變種毒株擴散是禍首。

研究顯示，B.1.1.7傳染力更強且更危險，重症及死亡風險更高；瓦倫斯基7日在白宮防疫小組簡報中說：「根據CDC近期觀察，B.1.1.7變種毒株已經是美國最普遍的毒株了。」

CDC表示，目前全美已知有1萬6275宗B.1.1.7變種毒株病例。

變種毒株擴散的證據3月就有跡可循，但CDC當時未承認變種毒株為主流，僅表示幾周後將會明朗。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University，簡稱JHU)統計，截至7日，美國至少3091萬7759人確診、已知55萬9066人死亡。

JHU數據顯示，新增病例連日遞減，7日新增6萬1775例，6日新增6萬1958，較5日的7萬7794例減少；5日是復活節周末後多州恢復通報數據的首日。

「華爾街日報」分析JHU數據顯示，截至6日的七天平均病例為6萬1958例，14天平均則為6萬5835例。

七天平均病例低於14天平均，顯示病例逐步遞減。5日是3月23日以來第一次，但全美仍有一半州的七天平均高於14日平均，顯示部分地區的疫情仍未趨緩。

CDC數據顯示，目前全美已有19.4%的人完成接種疫苗，過去一周每天平均接種300萬劑；報導指出，若依此速率，全美75%的人可望於6月26日前完成接種。

拜登6日把他上月原定的5月1日目標提前，表示所有成人都可在4月19日前接種疫苗。

報導分析CDC數據顯示，疫苗接種的比率因各州而異，接種率最高的三州分別是新墨西哥(26.5%)、南達科他州(25.3%)與羅德島州(25.3%)，墊底的三州則分別是喬治亞州(14.1%)、猶他州(14.2%)與阿拉巴馬州(15.2%)。

CDC 美國 疫苗

上一則

研究顯示 逾1/3新冠患者康復後 罹患精神疾病

下一則

挑戰葛謨 朱利安尼之子有意選紐約州長

延伸閱讀

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力
白宮：沒有跟盟友討論聯合抵制北京冬奧

白宮：沒有跟盟友討論聯合抵制北京冬奧
英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌

英國AZ疫苗19例死於血栓 建議30歲以下改用他牌

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
前總統川普30日接受二媳婦賴拉的訪問，除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參加2024年總統選舉。(取自賴拉Instagram)

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

2021-03-31 21:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力