傳播更快更毒 CDC：英國變種病毒已成美國最普遍病毒株

CDC表示，率先在英國發現的B.1.1.7新冠病毒變種毒株，已是美國最普遍的新冠毒株。(Getty Images)

儘管管美國 加速擴大疫苗 接種，新冠肺炎確診案例增減幅度卻不大，據信與最早在英國發現的B.1.1.7新冠病毒變種毒株，已成為美國最普遍的新冠感染毒株有關；聯邦疾病防治中心(CDC )主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)7日表示，全美新冠肺炎新增病例過去近四周來的漲幅，B.1.1.7等變種毒株擴散是禍首。

研究顯示，B.1.1.7傳染力更強且更危險，重症及死亡風險更高；瓦倫斯基7日在白宮防疫小組簡報中說：「根據CDC近期觀察，B.1.1.7變種毒株已經是美國最普遍的毒株了。」

CDC表示，目前全美已知有1萬6275宗B.1.1.7變種毒株病例。

變種毒株擴散的證據3月就有跡可循，但CDC當時未承認變種毒株為主流，僅表示幾周後將會明朗。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University，簡稱JHU)統計，截至7日，美國至少3091萬7759人確診、已知55萬9066人死亡。

JHU數據顯示，新增病例連日遞減，7日新增6萬1775例，6日新增6萬1958，較5日的7萬7794例減少；5日是復活節周末後多州恢復通報數據的首日。

「華爾街日報」分析JHU數據顯示，截至6日的七天平均病例為6萬1958例，14天平均則為6萬5835例。

七天平均病例低於14天平均，顯示病例逐步遞減。5日是3月23日以來第一次，但全美仍有一半州的七天平均高於14日平均，顯示部分地區的疫情仍未趨緩。

CDC數據顯示，目前全美已有19.4%的人完成接種疫苗，過去一周每天平均接種300萬劑；報導指出，若依此速率，全美75%的人可望於6月26日前完成接種。

拜登6日把他上月原定的5月1日目標提前，表示所有成人都可在4月19日前接種疫苗。

報導分析CDC數據顯示，疫苗接種的比率因各州而異，接種率最高的三州分別是新墨西哥(26.5%)、南達科他州(25.3%)與羅德島州(25.3%)，墊底的三州則分別是喬治亞州(14.1%)、猶他州(14.2%)與阿拉巴馬州(15.2%)。