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研究顯示 逾1/3新冠患者康復後 罹患精神疾病

編譯林梅婕／綜合7日電
研究顯示，多達三分之一新冠患者康復後，罹患長期的腦部或精神疾病。圖為密西根州74歲的老人7日接受疫苗注射。(美聯社)
研究顯示，多達三分之一新冠患者康復後，罹患長期的腦部或精神疾病。圖為密西根州74歲的老人7日接受疫苗注射。(美聯社)

研究顯示，多達三分之一感染新冠肺炎的患者康復後，罹患長期的腦部或精神疾病。

這項研究報告6日發表於「刺胳針精神病學」(The Lancet Psychiatry)醫學期刊上，研究人員稱此為近期新冠肺炎對腦部影響的最大宗研究，研究對象多達23萬6000名，其中大多來自美國，發現有34%的患者在感染後六個月內出現神經或心理健康狀況。

研究人員進一步分析14種神經和精神狀態疾病，發現曾住院治療過的患者受到的影響最嚴重，其中以焦慮症最為常見，占比17%；其次是情緒障礙，占14%，藥物濫用占7%，失眠占5%。

另一方面，相對嚴重的神經疾病如中風失智等發生的機率較少，曾因重症住進加護病房的患者中，六個月內發生中風的比率為7%，近2%的人被診斷失智，而13%的患者在此之前都未曾有過精神或心理疾病的紀錄。

「這些大量的病患數據都來自真實世界，凸顯感染新冠肺炎之後有很高比率的患者出現精神問題」，該研究作者哈里森(Paul Harrison)說：「儘管失智發生的機率較小，但仍值得注意，尤其是那些染重症的病患。」

此外，研究人員還發現，與其他呼吸道感染疾病例如流感的患者作比較後，發現感染新冠肺炎的患者在同期間內罹患精神或心理疾病的機率高出44%；而去年由同樣的研究團隊所進行的研究也得出類似的結果，染疫康復者中有20%的人在三個月內確診患有精神疾病。

該研究共同作者塔克(Max Taquet)說：「新冠肺炎患者罹患腦部病變和精神疾病的人，比流感或其他呼吸道疾病多；現在我們更應關注的是六個月後的狀況，我們迫切需要進行更多研究，盡可能預防或治療這些病患。」

研究人員也擔心，長期罹患大腦或精神疾病的患者若持續增加，恐怕只會加重醫療系統的負擔；哈里森表示：「罹患精神疾病的風險對整體人口的影響較大，將可能重創醫療系統。」

新冠肺炎 失智 中風

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