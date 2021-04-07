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美墨邊界圍牆 國安部擬恢復興築 民調指半數人支持

編譯陳韻涵╱綜合6日電
有報導指拜登政府考慮恢復川普時代的邊界築牆行動，阻擋無證移民潮。圖為上月底在德州邊界城羅馬市蓋到一半停工的美墨邊牆。(Getty Images)
有報導指拜登政府考慮恢復川普時代的邊界築牆行動，阻擋無證移民潮。圖為上月底在德州邊界城羅馬市蓋到一半停工的美墨邊牆。(Getty Images)

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)透露，國安部可能恢復興建美墨邊界圍牆，以堵住既有圍籬的缺口(gaps)。

華盛頓時報(Washington Times)5日根據移民及海關執法局(ICE)的會議紀錄報導，梅奧卡斯上周與ICE人員談話時被問到關於邊界圍牆事宜時表示，雖然拜登總統已經取消邊境緊急狀態且暫停國防部的築牆預算， 「但仍有完成部分邊牆缺口的決策空間」。

梅奧卡斯表示，監督邊牆修築的聯邦海關與邊境保護局(CBP)已提交一份可能落實的計畫。

他說：「這不是單一問題的單一答案，這是邊境巡邏隊長交給海關與邊境保護局代理局長，代理局長再交給我的內容。」 

有報導指拜登政府考慮恢復川普時代的邊界築牆行動，阻擋無證移民潮。圖為川普總統卸任...
有報導指拜登政府考慮恢復川普時代的邊界築牆行動，阻擋無證移民潮。圖為川普總統卸任前1月12日到德州阿拉莫市最後視察新建邊牆。(Getty Images)

梅奧卡斯說：「總統已明確表達他的決定，啟動國防部築牆預算的緊急狀態已然結束，但邊牆所在地的政府有空間做決定，尤其是需要整修的邊牆，或是需要完成的計畫」，包括缺口、閘門(gates)，以及「邊牆完工但科技設備尚未安裝的部分」。

前總統川普任內的海關與邊境保護局長摩根(Mark Morgan)表示，梅奧卡斯的說法更迂迴且誤導，海關與邊境保護局向來告訴地方政府如何處置邊牆。

川普卸任時已完成興築約460哩邊牆，其修築經費來自國會特別預算和川普宣布國家緊急狀態後自國防部取得的經費，大多數工程屬於整修既有圍籬，改良交通工具障礙物等設計。

所謂新牆不過是高聳鋼柱，官員稱其搭載偵測入侵的科技，可讓探員盡速抵達現場並阻止任何人翻越鋼柱。

近期由非營利組織「參院機會基金」(Senate Opportunity Fund)進行的民調顯示，約53%受訪者在川普卸任後仍支持興築邊牆。

拜登反對興築邊牆，但他當年擔任聯邦參議員時曾支持700哩的圍籬計畫，作為歐巴馬政府修築百餘哩圍籬計畫的一環。

拜登去年矢言不會再多建一呎牆，且在今年1月就職典禮時宣布全面停工。

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