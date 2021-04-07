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墨國偷渡入境 2葉門恐怖分子在加州落網

編譯陳韻涵／綜合6日電
美國邊界保護巡邏探員分別在今年1月及3月逮捕兩名在美墨邊界非法入境的葉門人，一查背景之下，兩人都在聯邦調查局的「反恐名單」上，令人擔心，邊界大開，任何人都可進入美國。(CBP網站)
美國邊界保護巡邏探員分別在今年1月及3月逮捕兩名在美墨邊界非法入境的葉門人，一查背景之下，兩人都在聯邦調查局的「反恐名單」上，令人擔心，邊界大開，任何人都可進入美國。(CBP網站)

共和黨議員上月示警，恐怖分子可能混在難民之列入美；而過去三個月來，至少兩名列在聯邦調查局(FBI)恐怖分子觀察名單上的葉門人從墨西哥非法入境後，在加州落網。

當局未公布這兩名葉門男子的姓名，僅表示分別33歲和26歲，兩人都在加州南部加西哥市(Calexico)被聯邦海關與邊境保護局(CBP)探員逮捕。

33歲的葉門男子1月29日凌晨1點10分左右，在加州南部加西哥市口岸西方約三哩處，試圖非法翻越入境時被捕，邊境探員在他的一只鞋墊裡查獲一張手機SIM卡；另一名26歲的葉門男子則在3月30日半夜11點半左右，在加西哥落網。

CBP 5日發布聲明表示，這兩名男子名列美國政府的恐怖主義嫌疑分子觀察名單和禁飛名單；這份觀察名單由FBI恐怖分子過濾中心(Terrorist Screening Center)管理，名單上包含已知或疑似涉及恐怖主義活動者。

邊境巡邏隊(Border Patrol)隊長博維諾(Gregory Bovino)說：「邊境巡邏隊的任務之一就是保衛美國免遭恐怖分子入侵，邊境逮捕情況凸顯任務的重要性。」

共和黨可能趁此機會譴責拜登總統的邊境政策，多名共和黨議員向來聲稱恐怖分子會混雜在移民人群中躲過執法人員耳目闖關。

當局並未公布在邊境緝拿恐怖分子的數據，移民研究中心(Center for Immigration Studies)分析師班斯曼(Todd Bensman)2019年估算，每年約有20名恐怖分子在美墨邊境被捕；該中心不支持移民且贊成強烈對抗恐怖分子滲透。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)3月15日率領一群議員前往德州艾爾帕索(El Paso)視察，麥卡錫會見邊境巡邏隊探員後得知，與恐怖組織有關係的移民湧入邊境，部分人已被繩之以法。

「探員不只抓到來自墨西哥、宏都拉斯或薩爾瓦多的人，還有來自葉門、伊朗和土耳其的國民」；他說：「探員抓到恐怖主義觀察名單上的人，他們都想闖關入境。」

美墨邊境 移民 加州

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