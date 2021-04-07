墨國偷渡入境 2葉門恐怖分子在加州落網

美國邊界保護巡邏探員分別在今年1月及3月逮捕兩名在美墨邊界非法入境的葉門人，一查背景之下，兩人都在聯邦調查局的「反恐名單」上，令人擔心，邊界大開，任何人都可進入美國。(CBP網站)

共和黨議員上月示警，恐怖分子可能混在難民之列入美；而過去三個月來，至少兩名列在聯邦調查局(FBI)恐怖分子觀察名單上的葉門人從墨西哥非法入境後，在加州 落網。

當局未公布這兩名葉門男子的姓名，僅表示分別33歲和26歲，兩人都在加州南部加西哥市(Calexico)被聯邦海關與邊境保護局(CBP)探員逮捕。

33歲的葉門男子1月29日凌晨1點10分左右，在加州南部加西哥市口岸西方約三哩處，試圖非法翻越入境時被捕，邊境探員在他的一只鞋墊裡查獲一張手機SIM卡；另一名26歲的葉門男子則在3月30日半夜11點半左右，在加西哥落網。

CBP 5日發布聲明表示，這兩名男子名列美國政府的恐怖主義嫌疑分子觀察名單和禁飛名單；這份觀察名單由FBI恐怖分子過濾中心(Terrorist Screening Center)管理，名單上包含已知或疑似涉及恐怖主義活動者。

邊境巡邏隊(Border Patrol)隊長博維諾(Gregory Bovino)說：「邊境巡邏隊的任務之一就是保衛美國免遭恐怖分子入侵，邊境逮捕情況凸顯任務的重要性。」

共和黨可能趁此機會譴責拜登總統的邊境政策，多名共和黨議員向來聲稱恐怖分子會混雜在移民 人群中躲過執法人員耳目闖關。

當局並未公布在邊境緝拿恐怖分子的數據，移民研究中心(Center for Immigration Studies)分析師班斯曼(Todd Bensman)2019年估算，每年約有20名恐怖分子在美墨邊境 被捕；該中心不支持移民且贊成強烈對抗恐怖分子滲透。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)3月15日率領一群議員前往德州艾爾帕索(El Paso)視察，麥卡錫會見邊境巡邏隊探員後得知，與恐怖組織有關係的移民湧入邊境，部分人已被繩之以法。

「探員不只抓到來自墨西哥、宏都拉斯或薩爾瓦多的人，還有來自葉門、伊朗和土耳其的國民」；他說：「探員抓到恐怖主義觀察名單上的人，他們都想闖關入境。」