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聯合盟友抵制北京冬奧？美首度回應

記者張文馨、編譯陳韻涵╱華盛頓報導
中方在3月已譴責抵制北京冬奧的陰謀詭計終將失敗。圖為去年12月被白雪覆蓋的河北張家口，是冬奧賽場之一。(美聯社)
中方在3月已譴責抵制北京冬奧的陰謀詭計終將失敗。圖為去年12月被白雪覆蓋的河北張家口，是冬奧賽場之一。(美聯社)

國務院發言人普萊斯(Ned Price)6日在例行記者會，被問到是否聯合抵制明年在北京舉行的冬季奧運會時說，美國當然希望與盟友討論此事，協調一致作法符合彼此利益，這是美方首次回應有關杯葛北京冬奧之事；然而，國務院資深官員在6日晚告訴「國會山莊報」(The Hill)，否認美方考慮加入盟友基於北京侵犯人權而抵制北京奧運的行列，形成國務院發言人與高層官員不同調的情況。

國務院高層官員說：「我們對2022奧運的立場從未改變，我們沒有討論，也不會加入任何盟友及伙伴抵制的討論。」這名官員在普萊斯回應美方是否杯葛北京冬奧後，做此表述。

國際社會呼籲抵制明年北京冬奧聲浪日益高漲，北京已表態將嚴懲抵制者。

普萊斯說，冬季奧運會是美國與盟友緊密協商的議題之一，美國關切北京嚴重侵犯人權，包括在新疆地區發生的種族滅絕，美國聯合盟友與夥伴給北京帶來更大影響力；在對北京冬奧會的思考上，美國也是如此。

普萊斯說：「我們正在協調所有令人關注的議題，北京奧會也是我們會持續討論的一個領域。」

冬季奧運會明年2月4日至20日將在北京登場。過去這段時間以來，白宮和國務院不斷被詢及是否抵制冬奧，都沒有答案，這是美國首度表態要跟盟友討論抵制行動。

普萊斯表示，美國將討論這項聯合行動；這不只關乎美國利益，還包括盟友與夥伴的利益。不過普萊斯也說，美國尚未做出決定。

普萊斯事後推文補充，「針對北京冬季奧運會，我們沒有任何宣布，但我們會持續與盟友夥伴密切諮商，以確認共同關切的議題，及建立對北京的一致態度。」

被問到若真的抵制明年的北京冬季奧運，是否會進一步複雜化兩國關係？普萊斯拒絕評論，僅重申美中關係主要是競爭，也包含對抗與合作。

共和黨籍聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)上月投書紐約時報，稱中國共產黨鎮壓香港示威、迫害維吾爾族，且審查媒體與公民，不應讓北京還能藉冬奧展示自我，但現在改變場地已經來不及，因此，美國應從經濟和外交層面上抵制這場奧運會。

羅穆尼表示，這不代表著美國不派任何一名運動員參賽，讓運動員承擔美國反對中國的後果並不公平。

羅穆尼說，時任卡特總統1980年下令拒絕參加莫斯科奧運會，結果是俄羅斯運動員獲得更多獎牌、美國運動員夢想破滅，沒人認為抵制奧運讓蘇聯有所改變。

羅穆尼表示，這次冬季奧運會，除了教練和運動員，美國民眾不應前往北京觀賽，為中國增加活動收入，美國企業邀請貴賓觀賽也應留在美國；此外，往例受邀到現場觀賽是美國外交官和白宮代表團，這次不如由美國總統邀請中國異議人士、宗教領袖和少數民族人士代表美國觀賽。

羅穆尼也建議，今年負責轉的「國家廣播公司新聞網」(NBC)可拒絕轉播開幕和閉幕儀式，讓中國無從展現其愛國元素，並且可以用中國違反人權的報導取代；此外，他也建議美國聯合其他國家與國際奧委會坦誠對話，就威權國家透過奧運宣傳自身的行為進行溝通。

國務院發言人普萊斯6日首度回應有關與盟國聯合抵制明年北京冬奧的事，他表示尚未做決...
國務院發言人普萊斯6日首度回應有關與盟國聯合抵制明年北京冬奧的事，他表示尚未做決定。(美聯社)
中國積極籌備2022年的北京冬奧。圖為五棵松體育中心場館運行團隊4日邀請千名觀眾...
中國積極籌備2022年的北京冬奧。圖為五棵松體育中心場館運行團隊4日邀請千名觀眾，模仿北京冬奧會賽期大量觀眾入場的場景，幫助場館進行「壓力」測試。(新華社)
中國積極籌備2022年的北京冬奧。圖為五棵松體育中心場館運行團隊4日邀請千名觀眾...
中國積極籌備2022年的北京冬奧。圖為五棵松體育中心場館運行團隊4日邀請千名觀眾，模仿北京冬奧會賽期大量觀眾入場的場景，幫助場館進行「壓力」測試。(新華社)

美國 北京 奧運

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